İslam Ümmeti Birlik Olmalı Gazze İçin

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI’NIN GAZZE AÇIKLAMALARI

“İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze” programında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Bugün soykırımcı siyonistler Müslümanlar için en büyük tehdittir. İnsanlık için en büyük musibettir. Evrensel değerleri yok eden inatçı bir mikroptur. Filistin topraklarını bu mikroptan temizlemek zorundayız” diye belirtti. Ayrıca, “Gazze bizi vahdete çağırıyor. Elbirliği yapmak zorundayız. Güç birliği yapmak zorundayız. Filistin için çarpan tüm yürekleri birleştirmek zorundayız” şeklinde konuştu.

MÜSLÜMAN ALİMLER BULUŞMASI İSTANBUL’DA DÜZENLENİYOR

Dünya Müslüman Alimler Birliği ve İslam Alimleri Vakfı’nın öncülüğünde düzenlenen “İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze” temalı buluşma, 22 Ağustos’ta Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda başlamış durumda. Programa, çok sayıda ünlü İslam alimi ve ilim heyetinin temsilcileri katılırken, program Kuran’ı Kerim okunmasıyla başlamış ve Gazze’de meydana gelen olaylarla ilgili video gösterimleri yapılmıştır. Temsilciler, İstanbul’dan dünyaya adalet, dayanışma ve insani yardım çağrısında bulunuyor.

GAZZE İÇİN ULUSLARARASI SORUMLULUKLAR HATIRLATILIYOR

Programın 8 gün sürmesi planlanırken, çalıştaylar, paneller ve basın toplantılarıyla Gazze’ye yönelik insani yardımın güçlendirilmesi ve ümmetin birliği hedefleniyor. Erbaş, “Filistin’i işgalden kurtarmanın yolu; İslam ümmetinin somut ve kararlı adımlar atmasıdır” ifadesinde bulunurken, “Açıkça ifade etmek isterim ki; Yegane çözüm, ümmetin bir araya gelerek zulme ve işgale engel olmasıdır” dedi.

ZEDELENEN AHLAK VE VİCDAN MESELESİ: GAZZE

Erbaş, “Gazze için buradayız. İslam ümmetini ve tüm dünyayı zulme karşı seferber etmek için buradayız. Gazze, Kudüs, sadece Filistinlilerin bir meselesi değildir” diyerek, “Mü’minler için bir iman ve izzet meselesidir. İnsanlık için bir ahlak ve vicdan meselesidir” açıklamasında bulundu.

BİRLEŞİK MÜSLÜMAN ÜLKELERİN GÜCÜ

Erbaş, “İşgalci zalimler, Müslümanların dağınıklığından istifade ediyor” dedi. “Biliyoruz ki işgalci siyonistler korkaktır. Ancak Müslüman ülkeler gerekli tepkiyi gösteremediği için cesur gibi görünmeye çalışıyorlar” diye ifade etti. Müslümanların, “Birleşelim ve fitne ile tefrikadan kurtulalım” çağrısında bulundu.

İŞGALCİLERLE MÜCADELE STRATEJİSİ

Erbaş, “İşgalcilere karşı daha güçlü ve planlı şekilde mücadele etmek zorundayız” vurgusu yaptı. “İnanıyorum ki İslam ümmeti olarak birbirimize kenetlendiğimiz gün, başta Gazze ve tüm Filistin olmak üzere ümmet coğrafyamız huzura kavuşacaktır” ifadesinde bulundu. Erbaş, “Zalimlerin zulmü mutlaka bitecek, mazlumların yüzü gülecektir. Nihayetinde zafer inananların olacaktır” şeklinde konuştu.