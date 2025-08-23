İslam Ümmeti Gazze İçin Kenetleniyor

İSLAM ALİMLERİ GAZZE İÇİN BİR ARAYA GELDİ

Dünya Müslüman Alimler Birliği ve Türkiye’deki İslam Alimleri Vakfı işbirliğinde düzenlenen “İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze” konferansı, ikinci günüyle devam ediyor. 50 ülkeden 150 İslam aliminin katıldığı bu önemli etkinlik, Demokrasi ve Özgürlükler Adası’ndaki konferans salonunda gerçekleşiyor. Programın ikinci günü, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yaptığı açıklamada, Gazze için İslam ümmetini ve tüm dünyayı zulme karşı seferber etmek amacıyla toplandıklarını ifade etti ve “Gazze ve Kudüs, sadece Filistinlilerin meselesi değildir” dedi. Erbaş, “Yegane çözüm, ümmetin bir araya gelerek zulme ve işgale engel olmasıdır. Bugün tüm dünyada sivil toplum örgütleri, farklı inanç mensupları, akademisyenler, sanatçılar, sporcular, vicdan sahibi insanlar terör devletine tepki gösteriyor. İnanıyorum ki bu küresel duruşun karşısında zalimler yenilecektir” şeklinde konuştu. Filistin’e barış gelene kadar mücadeleye devam edeceklerini belirten Erbaş, “Filistin özgür oluncaya kadar hiçbir çalışma yeterli değildir. Zira konuşarak, kınayarak geçirdiğimiz her dakika, Gazzeli bir masum daha hayata veda ediyor” dedi.

İNSANLIĞIN YANGINI VE EŞİTLİK VURGUSU

İslam Alimleri Vakfı Başkanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu, Gazze’de insanlığın yandığını ve bu yangını çıkaran katillerin durdurulması gerektiğini belirtti. Müslümanların yaşadığı bölgelerdeki katliamlara dikkat çeken Hacımüftüoğlu, “İran-Irak savaşı 7 sene sürdü. Milyonlarca insan katledildi ve en son Bağdat işgal edildi. Sadece Bağdat değil, Doğu Türkistan, Afrika ve birçok Müslüman ülkede olup bitenler, İslam coğrafyasına yapılan saldırılardandır” dedi. Gazze’deki çocuklar, yaşlılar ve halkın hiçbir suçu olmadığını vurgulayan Hacımüftüoğlu, “Gazze halkının sesini duyurmak için İslam uleması burada toplandı. İslam uleması ilmiyle ve sözüyle cihat yapar. Dil, din, renk ne olursa olsun bizim nezdimizde insan olarak herkes eşittir ve kardeştir” diye konuştu. Hacımüftüoğlu, İslam dininde din savaşı olmadığını, ‘eğer dininize, ülkenize, izzet ve şerefinize saldırı olursa o zaman harekete geçin’ denildiğini söyledi.

SONUÇ BİLDİRGESİ AYASOFYA’DA OKUNACAK

İstanbul’daki bu konferansta Capetown’dan Doha’ya, Tiran’dan Zanzibar’a uzanan geniş bir katılım ile İslam dünyasından alimler bir araya geldi. Konferans boyunca 8 gün süresince çalıştaylar, paneller ve basın toplantıları gerçekleştirilecek. Bu etkinliklerin amacı, Gazze’ye yönelik insani yardımın güçlendirilmesi ve uluslararası sorumlulukların hatırlatılması. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde, 29 Ağustos’ta kılınacak cuma namazı sonrası Müslüman alimlerin sonuç bildirgesi okunacak.