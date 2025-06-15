İslami Dayanışma Platformu Yürüyüş Düzenledi

KÜRESEL GAZZE YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLENDİ

İslami Dayanışma Platformunun önderliğinde, Bebek’teki Tevfikiye Camisi’nden Mısır’ın İstanbul Başkonsolosluğuna doğru “Küresel Gazze Yürüyüşü” gerçekleştirildi. Bu etkinlik, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları sırasında yaşanan insani trajedilere dikkat çekmek ve Mısır’ın Refah Sınır Kapısı’na dair tutumunu protesto etmek amacıyla düzenlendi. Etkinlik, öğle namazının ardından camiden başladı.

Filistin bayrakları taşıyan ve “Yaşasın küresel intifada” yazılı pankartlar açan katılımcılar, “Abluka kırılsın, Refah açılsın”, “Aksa Tufanı Siyonizmi yenecek” ve “Filistin halkı yalnız değildir” gibi sloganlar atarak Mısır’ın İstanbul Başkonsolosluğu önüne yürüdü. Yolda geçen araçların sürücüleri de korna çalarak yürüyüşe destek verdi.

Platform adına yapılan konuşmada Necmettin Irmak, çağdaş firavunların atalarının gerçekleştirdiği zulümlerin günümüzde de devam ettiğini vurguladı. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’ye seslenen Irmak, Refah Sınır Kapısı’nın Gazzelilere destek olması amacıyla açılmasını istedi. Irmak, Gazze’deki zorlu mücadelede direnen Müslümanların kesinlikle zafer kazanacağına inandığını belirtti. “Azgın siyonizm, geldiği noktada mutlaka kaybedecek. Çok yakında yaptıklarının cezasını kendi elleriyle verecekler. Biz, o gün o cezanın gerçekleşmesi için elimizden gelen bütün çabayı gerçekleştireceğiz. Rabb’im Gazze’de, Filistin’in her köşesinde ve dünyanın her bucağında direnen kardeşlerimize en kısa sürede zaferler ihsan eylesin.” dedi. Etkinlik, polis ekiplerinin güvenlik önlemleri aldığı bir ortamda, dua edilmesinin ardından sona erdi.