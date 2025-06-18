İslamofobi, Global Bir Sorundur

AVRUPA İSLAMOFOBİ RAPORU 2023

Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Enes Bayraklı ile William and Mary Üniversitesinden Prof. Dr. Farid Hafez’in editörlüğünde hazırlanan Avrupa İslamofobi Raporu 2023, İngiltere Parlamentosu’nda düzenlenen bir panelde ele alındı. Britanya Müslümanları Parlamento Grubu Başkan Yardımcısı ve Birleşik Krallık Türkiye Ticaret Temsilcisi Afzal Khan’ın ev sahipliğinde yapılan panelde, İnanç, Topluluklar ve İskandan Sorumlu Devlet Bakanı Lord Wajid Khan, Lordlar Kamarası üyesi Qurban Hussain, Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, raporun editörlerinden Prof. Dr. Enes Bayraklı ile birlikte raporda katkıda bulunan Prof. Dr. Aristotle Kallis, Dr. Kawtar Najib, Dr. Amani Hassani ve çok sayıda davetli yer aldı.

MÜSLÜMAN TOPLULUKLARIN YAŞADIĞI SORUNLAR

Khan, paneldeki açılış konuşmasında, Müslüman toplulukların İngiltere’de yaşadığı sorunların geçen yıl yüzde 73 oranında arttığını belirtti. Son 4-5 yılın verilerine dayanarak, işlenen suçların yaklaşık yüzde 40 ila 50’sinin Müslüman topluluklara karşı gerçekleştirildiğini vurguladı ve bu sorunun yalnızca İngiltere ile sınırlı olmadığını, küresel bir sıkıntı olduğunu ifade etti. Müslümanlara yönelik nefret suçlarına da değinen Khan, Almanya’da 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana nefret suçlarının yüzde 140 oranında arttığını aktardı. Ayrıca, Fransa’da kadınların giyinme biçimine müdahale eden aşırı seküler fikirlerin mevcut olduğunu belirterek, “Kadınların nasıl giyindiğine karışılmasını asla anlayamıyorum. Bu, hükümetin işi değil.” dedi.

İSLAMOFOBİNİN TANIMI ÜZERİNDE ÇALIŞMA

İnanç, Topluluklar ve İskandan Sorumlu Devlet Bakanı Khan, İngiltere’de İslamofobinin tanımını yapmak için çalışmalara devam ettiklerini ifade etti. “Nasıl tanımlayacağınızı veya parametrelerin ne olduğunu bilmiyorsanız, bununla mücadele edemezsiniz.” diyen Khan, tanımı oluşturmanın zor olduğuna dikkat çekti. “Umarım gelecek yıl, tanım beklerken bir rapor daha hazırlamak zorunda kalmayız. Her vatandaşımızı korumak için görevimi yerine getirmeye kararlıyım.” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Bayraklı, raporda İslamofobi ile mücadele edebilmek adına bazı politika önerileri sunduklarını belirtti. “Öncelikle sorunu kabul etmemiz gerektiğini düşünüyoruz.” diyen Bayraklı, “Bu nedenle İslamofobinin bir sivil toplum sorunu olarak kabul edilmesi, sınırsız bir ikinci adımın ilk adımıdır. İkincisi, İslamofobi ile mücadele için mevzuatı güçlendirmeliyiz. Ayrımcılık ve ırkçılıkla mücadele yasalarını, ihlallere uygun cezalarla uygulamalıyız.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, kadınlarla ilgili stereotipleri sorgulayan kamu kampanyaları ve eğitim programları başlatılması gerektiğini ekledi.

İNGİLTERE’DE İSLAMOFOBİDE DEĞİŞİM

Prof. Dr. Kallis, 2023 yılının İslamofobi konusunda önemli değişimlerin yaşandığı bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. Gazze’ye yönelik saldırıların ardından yaşananlar üzerine, 2018’de İngiltere parlamentosunda tüm partilerin katılımıyla oluşturulan İslamofobi parlamento grubuna dikkat çekti. Kallis, o günden bu yana İslamofobi hususunda bir ilerleme kaydedilmediğini, “Hükümet yeni bir parlamento grubu oluşturulacağını söyledi. Bunu ve söylemde değişen tonu olumlu karşılıyoruz. Ancak, öğrenmemiz gereken daha ne var?” diye sordu.

FRANSA’DA MÜSLÜMANLARIN DURUMU

Fransa’nın ulusal İslamofobi raporunu kaleme alan Dr. Najib, Fransa’daki Müslüman karşıtlığı için 2004 yılı ve 7 Ekim 2023 tarihlerinin önemli olduğunu vurguladı. 2004 yılındaki başörtüsü yasağına dikkat çekerek, “Abaya gibi kıyafetler dini sembol olarak görülürken herhangi bir başka uzun etek hedef alınmıyor.” ifadesini kullandı. Ayrıca, Müslüman çocukların başörtülerinin çıkartılması için zorlandıklarını, bunun çocuk haklarıyla insan haklarının ihlali olduğunu sözlerine ekledi.

DANİMARKA’DA GÖÇMEN POLİTİKALARI

Avrupa İslamofobi Raporu 2023’te Danimarka’yı inceleyen Dr. Hassani, Danimarka’daki İslamofobinin farklı bir boyut kazandığını belirtti. Ülkede, “Müslümanların Danimarkalıların yerini almasını önleme” düşüncesinin hakim olduğunu aktaran Hassani, göçmenlerin vatandaşlık haklarının elinden alınmasına yönelik yasaların bulunduğunu ifade etti. Son 30 yılda göçmenlerin vatandaş olması için ortalama olarak 19 yıl gerektiğini, göçmen çocuklarının ise yüzde 40’ının vatandaşlık alamadığını dile getirdi. Ayrıca, Müslümanlar için “Batılı olmayan” tabirinin kullanıldığını ve bunun ayrımcılık oluşturduğunu belirtti.