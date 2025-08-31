İşlenmeyen Tarım Arazileri Kiraya Çıkıyor

YENİ TARIM STRATEJİSİ UYGULANMAKTA

Türkiye’de tarım sektörünü canlandırmak için önemli bir adım atıldı. Bakanlık tarafından oluşturulan komisyonlar, uydu görüntüleri ve saha incelemeleri yardımıyla atıl durumda olan tarım arazilerini belirledi. Yapılan incelemeler sonucunda Antalya’da 4 bin 300 dekar, Konya’da 10 bin dekar ve Kayseri’de 1.650 parsel boş arazi tespit edildi. Bazı illerde ise hiçbir kullanılmayan alan bulunmadı.

İKİ YIL BOYUNCA EKİLMEYEN ARAZİLER KİRAYA VERİLECEK

Yapılan değerlendirmelere göre, üst üste iki yıl boyunca ekilmeyen araziler, 1 Eylül itibarıyla sezonluk kiraya çıkarılacak. İlgilenenler, tarım arazisi kiralama talep formunu doldurarak il müdürlüklerine ya da Tarım Arazileri Değerleme ve Edindirme Bilgi Sistemi üzerinden başvurabilecek. Çalışmanın öne çıkan maddeleri arasında, “bir arazi için birden fazla talep olması halinde en yüksek teklifi veren üreticiye kiralama yapılacak” ifadesi yer alıyor. Tekliflerin eşit olması durumunda ise tarımsal potansiyeli yeterli olan ya da arazisine bitişik işletmesi bulunan başvuru sahibine öncelik tanınacak.

AÇIKLANAN ARAZİLER BİR HAFTA ASKIDA KALACAK

Kiraya verilecek alanların bedeli, aynı bölgede bulunan benzer arazilerin ortalaması alınarak belirlenecek. Muhtarlıklarda, elektronik ortamda ve il müdürlüklerinin internet sitelerinde 7 gün süreyle ilan edilen araziler için sezonluk kiralama düzenlenecek. Tarım dışı kullanım tespit edildiği takdirde sözleşme iptal edilecek ve ilgili kişiler bir sonraki yıl ihalelere katılamayacak.

EKONOMİYE ÖNEMLİ KATKI BEKLENİYOR

Türkiye’de yaklaşık 23 milyon hektar tarım arazisi bulunmasına rağmen 3 milyon hektarlık kısmı işlenmiyor. Bu arazilerin üretime kazandırılması durumunda yıllık yaklaşık 75 milyar lira ekonomik katkı sağlanabileceği öngörülüyor. Bu gelir, çiftçilerin kazancını artıracak ve ithalat bağımlılığını azaltarak cari açığın düşmesine yardımcı olacak.

MÜLKİYET HAKKI KORUNACAK

Bakanlık, kiralama sürecinde elde edilen gelirlerin kesintisiz bir şekilde arazi sahiplerine aktarılacağını belirtti. Ayrıca, arazi sahibi vefat etmiş ve miras paylaşımı yapılmamışsa, kira bedeli kamu bankalarında açılacak hesaba yatırılacak. Yetkililer, bu düzenlemenin mülkiyet hakkını etkilemediğini vurgulayarak “Topraklara el konuluyor” iddialarını kesin bir dille yalanladı.