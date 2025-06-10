İşler, Ege Bölgesi’nde doluluk yaşandı

MEHMET İŞLER’DEN BAYRAM DEĞERLENDİRMESİ

ETİK Başkanı ve TÜROFED Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, Kurban Bayramı sonrası sektör değerlendirmesi yaptı. İşler, bayramda istenilen doluluk seviyelerine ulaşıldığını ve şu şekilde ifade etti: “Özellikle en çok talep edilen bölgelerimiz; Kapadokya, Antalya, Fethiye, Marmaris, Bodrum, Gümüldür, Selçuk, Pamucak, Seferihisar, hepsinden daha önemlisi Çeşme, Alaçatı, Foça ve Ayvalık olarak bütün Ege kıyıları doldu doldu taştı diyebiliriz. Özellikle Alaçatı, İzmir Çeşme, Foça bölgesi bayramın ikinci ve üçüncü günleri yüzde 100, birinci ve dördüncü günlerinde ise yüzde 90 doluluk oranlarına ulaştı. Toplamda da yüzde 95 doluluk oranı yaşandı. Aynı şekilde diğer bölgelerimizde de doluluklar yüzde 90-95 dolaylarında geçti. Tam da sezonun başladığı bu dönemde Kurban Bayramı sektöre büyük bir hareket ve bereket getirdi.”

BAYRAM TATİLİ İHTİYACI

İşler, turizm sektörünün 60 yan sektörü beslediğini ve bayram tatilinin 9 gün olmasını dile getirdiğini belirtti. “Tatil 9 gün olsaydı, bu bereket 9 güne yayılacaktı. Turizm sektörünün yanındaki 60 sektörde bundan beslenecekti. Buna rağmen 4 gün tatil olmasına rağmen vatandaşlarımızdan yoğun ilgi geldi. 4 gün olmasının en büyük dezavantajlarından biri de şehirlerden çıkış ve dönüşlerde ciddi trafik sorunları yaşandı. İyi bir tatil geçiren vatandaşlarımız dönüşte trafik stresiyle karşı karşıya kaldı. Örneğin Çeşme’den İzmir’e 4 saati bulan dönüş süreleri, İstanbul’a dönüşlerde ise 3 ile 5 saatlik gecikme süreleriyle karşılaştık. Bence bayramın bütün güzelliğini bozan kısa sürede aynı gün ve aynı saatlere denk gelen dönüş süreleri ve trafikteki kaostu” dedi.

EGE BÖLGESİ’NİN GÖSTERDIĞİ İLGİ

Mehmet İşler, en fazla ilgi gören bölgenin Ege olduğunu belirtti. “Çünkü her keseye hitap eden ürün yelpazesiyle, bölgedeki pansiyonlardan en lüks otellere kadar yer buldular. Havalar da çok güzel geçtiği için insanlarımız çok güzel bir Kurban Bayramı geçirdi. Turizmciler olarak bundan sonraki yıllarda ve önümüzdeki 2026 yılında beklentimiz, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olarak düzenlenmesi ve bayramın getirdiği bu bereketten ve güzel havalardan da insanlarımız doyasıya faydalanmaları. Sezon zaten Ramazan Bayramı’yla açılmıştı. Kurban Bayramı ile devam etti.”

KURBAN BAYRAMI’NDAKİ ARTIS

İşler, 2025 sonu itibarıyla 65 milyon turist ve 64 milyar dolar girdi hedefinin ulaşılabilir olduğuna dikkat çekti. “Bu dönem yabancı turist de beklediğimiz oranlarda geldi. Kurban Bayramı’nı geçtiğimiz yıla oranla yüzde 15 artışla kapattık. Hemen bunun arkasından onların Yortu Bayramı dediğimiz bir bayramı geliyor. Bu bayramla beraber yine yurt dışı rezervasyonlarımızda yukarı doğru bir ivme ile artış görüyoruz. Artık Türk turizmi kırılganlık eşiğini aşmış, artık bir sektör olmaktan ziyade endüstri haline gelmiş, en önemlisi ise dünyada ilk 5’e girmiş bir sektör” diye konuştu.