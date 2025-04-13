İsmail Adir Kayboldu, Aranıyor

İSMAL ADİR İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Türkiye ve Ermenistan sınırında, sınırı geçmeye çalışan 4 kişilik grup içerisinden 28 yaşındaki İsmail Adir, akıntıya kapılarak kayboldu. Genç adamın bulunması amacıyla derhal arama çalışmaları başladı.

JANDARMA VE AFAD EKİPLERİ OLAY YERİNE GİTTİ

Elde edilen bilgilere göre, Türkiye-Ermenistan sınırında, sınır geçişi gerçekleştirmeye çalışan 4 arkadaşın arasından İsmail Adir, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Adir’in arkadaşları, durumu derhal jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine intikal eden jandarma ve AFAD ekipleri, Adir’in bulunması için kapsamlı bir arama operasyonu gerçekleştirmeye başladı.

NEHİR VE CİVARINDA ARAMA YAPILIYOR

İsmail Adir’in Aras Nehri’ne düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Bu nedenle, nehir ve çevresindeki alanlarda yoğun bir arama faaliyeti yürütülüyor. Bölgedeki arama çalışmalarını takip eden Adir’in akrabaları ise büyük bir üzüntü içerisinde sinir krizi geçirdi.