İsmail Alişan’dan Gazze’ye bağış kararı

İSMAİL ALİŞAN’DAN ANLAMLI BAĞIŞ

Sakarya’dan hayırsever iş insanı İsmail Alişan, Gazze’deki durumun normalleşmesi için emekli maaşını, bu bölgedeki halk için bağışlama kararı aldı. Bu kararını, Sakarya İl Müftüsü Mehmet Aşık’ı makamında ziyaret ederek duyurdu. Ziyaret esnasında İsmail Alişan, Gazze’de yaşanan insanlık dramının derinden etkilediğini ifade etti. Alişan, “Gazze’deki kardeşlerimiz büyük bir zulüm altında. Onların acısını yüreğimizde hissediyoruz. Bu zulüm bitene kadar emekli maaşımı Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Sakarya Şubesi aracılığıyla Gazze’ye bağışlama kararı aldım. Rabbim kabul eylesin,” şeklinde konuştu.

DUYARLILIK İÇİN TEŞEKKÜR

Sakarya İl Müftüsü Mehmet Aşık, İsmail Alişan’a bu anlamlı davranışından dolayı minnettar olduğunu belirtti. Müftü Aşık, “Mazlum coğrafyalarda yaşanan zulüm karşısında milletimizin gösterdiği bu duyarlılık bizleri hem duygulandırıyor hem de umutlandırıyor. İsmail Bey’in bu örnek davranışı, toplumumuza ilham verecek bir hayır hareketidir. Rabbim kendisinden razı olsun,” ifadelerini kullandı.