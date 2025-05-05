Haberler

İsmail Alişan, Gazze için bağışta bulundu

SAKARYALI İŞ İNSANI GAZZE İÇİN MAAŞINI BAĞIŞLIYOR

Sakarya’dan bir iş insanı olan İsmail Alişan, Gazze’deki devam eden insanlık dramı sona erene dek emekli maaşını bağışlama kararı aldı. Bu kararı, İl Müftülüğü’nden yapılan bir açıklama ile duyuruldu. Alişan, İl Müftüsü Mehmet Aşık’ı ziyaret ederek, “Gazze’de ateş sönünceye kadar” emekli maaşını Gazze halkına bağışlayacağını bildirdi.

DUYARLILIK YANIT BULDU

Açıklamada görüşlerine yer verilen İsmail Alişan, Gazze’deki insanların büyük bir zulüm altında olduğunu belirtti ve “Onların acısını yüreğimizde hissediyoruz. Bu zulüm bitene kadar emekli maaşımı Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Sakarya Şubesi aracılığıyla Gazze’ye bağışlama kararı aldım. Rabbim kabul eylesin.” dedi.

İl Müftüsü Mehmet Aşık, hayırsever iş insanının bu duyarlılığından dolayı teşekkür ederek, “Mazlum coğrafyalarda yaşanan zulüm karşısında milletimizin gösterdiği bu duyarlılık bizleri hem duygulandırıyor hem de umutlandırıyor. İsmail Bey’in bu örnek davranışı, toplumumuza ilham verecek bir hayır hareketidir. Rabbim kendisinden razı olsun.” açıklamasında bulundu.

ÖNEMLİ

Haberler

Zonguldak’ta Güvenlik Toplantısı Yapıldı

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, asayiş ve güvenlik konularını görüşmek üzere bir toplantı düzenleyerek terör, uyuşturucu ve düzensiz göçle mücadeleyi değerlendirdi.
Haberler

Kızıltepe’de Arazi Anlaşmazlığı Saldırı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden meydana gelen silahlı saldırıda iki kişi öldü. Saldırıyla ilgili bir şüpheli tutuklandı, 36 kişi gözaltına alındı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.