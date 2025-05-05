İsmail Alişan, Gazze için bağışta bulundu

SAKARYALI İŞ İNSANI GAZZE İÇİN MAAŞINI BAĞIŞLIYOR

Sakarya’dan bir iş insanı olan İsmail Alişan, Gazze’deki devam eden insanlık dramı sona erene dek emekli maaşını bağışlama kararı aldı. Bu kararı, İl Müftülüğü’nden yapılan bir açıklama ile duyuruldu. Alişan, İl Müftüsü Mehmet Aşık’ı ziyaret ederek, “Gazze’de ateş sönünceye kadar” emekli maaşını Gazze halkına bağışlayacağını bildirdi.

DUYARLILIK YANIT BULDU

Açıklamada görüşlerine yer verilen İsmail Alişan, Gazze’deki insanların büyük bir zulüm altında olduğunu belirtti ve “Onların acısını yüreğimizde hissediyoruz. Bu zulüm bitene kadar emekli maaşımı Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Sakarya Şubesi aracılığıyla Gazze’ye bağışlama kararı aldım. Rabbim kabul eylesin.” dedi.

İl Müftüsü Mehmet Aşık, hayırsever iş insanının bu duyarlılığından dolayı teşekkür ederek, “Mazlum coğrafyalarda yaşanan zulüm karşısında milletimizin gösterdiği bu duyarlılık bizleri hem duygulandırıyor hem de umutlandırıyor. İsmail Bey’in bu örnek davranışı, toplumumuza ilham verecek bir hayır hareketidir. Rabbim kendisinden razı olsun.” açıklamasında bulundu.