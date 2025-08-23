Haberler

İsmail Altunsaray, Ahlat’ta Sahne Aldı

İSMAİL ALTUNSARAY’IN PERFORMANSI

Türkücü İsmail Altunsaray, Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümüne özel etkinlikler kapsamında Bitlis’in Ahlat ilçesinde sahne aldı. Çarho bölgesinde, Sultan Alparslan Otağı’nın da yer aldığı Ahlat Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde düzenlenen etkinlikler, ikinci gününde devam etti.

SEVGİLİ TÜRKÜLERİYLE KALABALIKLA BULUŞTU

Etkinlikte sahneye çıkan İsmail Altunsaray, ünlü eserlerini seslendirdi. Sahneyi dolduran kalabalık, Altunsaray’ın türkülerine coşkuyla eşlik ederek eğlenceli anlar yaşadı.

Feribotta intihar girişimi kurtarıldı

Eskihisar seferinde bir kadın intihar girişiminde bulunurken, başka bir yolcu onu kurtararak suya atladı. Olayın anı cep telefonuyla kaydedildi.
Balıkesir’de Ceset Bulundu, Halit Yukay’ı

Marmara Adası açıklarında, iş adamı Halit Yukay'a ait olduğu sanılan bir cesed bulunarak çıkarılma işlemleri başladı. Olayla bağlantılı bir gemi kaptanı ise gözaltına alındı.

