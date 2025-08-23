İsmail Altunsaray, Ahlat’ta Sahne Aldı

İSMAİL ALTUNSARAY’IN PERFORMANSI
Türkücü İsmail Altunsaray, Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümüne özel etkinlikler kapsamında Bitlis’in Ahlat ilçesinde sahne aldı. Çarho bölgesinde, Sultan Alparslan Otağı’nın da yer aldığı Ahlat Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde düzenlenen etkinlikler, ikinci gününde devam etti.
SEVGİLİ TÜRKÜLERİYLE KALABALIKLA BULUŞTU
Etkinlikte sahneye çıkan İsmail Altunsaray, ünlü eserlerini seslendirdi. Sahneyi dolduran kalabalık, Altunsaray’ın türkülerine coşkuyla eşlik ederek eğlenceli anlar yaşadı.