İsmail Altunsaray Malazgirt’te Sahne Aldı

SMALAZGİRT ZAFERİ KUTLAMALARI DEVAM EDİYOR

Türk Halk Müziği sanatçısı İsmail Altunsaray, Muş’un Malazgirt ilçesinde gerçekleştirilen Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde sahne aldı. Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı’nda düzenlenen kutlama etkinlikleri, ikinci günde de devam etti. Gün boyunca süren programlar sonunda akşam saatlerinde sahne alan Altunsaray, öne çıkan eserlerini seslendirdi.

VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ

Konsere katılan vatandaşlar, İsmail Altunsaray’ın seslendirdiği türkilere eşlik ederek keyifli anlar yaşadı. Eğlenceli bir atmosferde geçen etkinlik, katılımcılar arasında büyük bir coşku yarattı.