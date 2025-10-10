İsmail Andaç Tutuklandı, Mevlüt Külcü Hayatını Kaybetti

Konya’da 3 Ekim’de meydana gelen trafik kazasında, kırmızı ışıkta durmakta olan otomobile çarparak kimya öğretmeni Mevlüt Külcü’nün (40) hayatını kaybetmesine neden olan İsmail Andaç (41), tedavisinin tamamlanmasının ardından tutuklandı. Kaza, saat 13.30 sularında Meram ilçesi Antalya Çevreyolu Caddesi’nde yaşandı. Andaç yönetimindeki 42 ATT 900 plakalı otomobil, durmakta olan Külcü’nün kullandığı 42 BT 341 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Külcü’nün aracı refüjdeki aydınlatma direklerine ve ağaca çarparak ikiye bölündü. Diğer araç ise yaklaşık 200 metre sonra bir elektrik panosuna çarptı.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza sonrası sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan kontrollerde Külcü’nün yaşamını yitirdiği belirlendi. İsmail Andaç ise ambulansla Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri incelendi ve 2 çocuk babası olan Külcü’nün Meram Mehmet Akif Anadolu Lisesi’nde kimya öğretmeni olduğu öğrenildi. Otopsi işlemleri tamamlanan Külcü, Ilgın ilçesinde toprağa verildi.

KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS

Konya Şehir Hastanesi’nde tedavisi tamamlanan İsmail Andaç’ın alkol ve uyuşturucu testleri negatif sonuçlandı. Andaç’ın avukatı ile ifade vermek istediği öğrenildi ve tedavisinin ardından polis ekipleri tarafından adliyeye götürüldü. İfadesinin ardından Andaç, ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kazanın oluş şekli ve Andaç’ın hızının belirlenmesi için bilirkişi raporunun beklenmesine karar verildi.

