İsmail Balaban Elendi, Meryem Kriz Geçirdi

DÜELLODA SÜRPRİZ VEDA

20 Mayıs akşamı Survivor All Star’da yayınlanan düello, beklenmedik bir olaya sahne oldu. Daha önce bu yarışmanın şampiyonu olan İsmail Balaban, müsabakadan ayrılan isim olarak öne çıktı. Bu veda, yalnızca İsmail’i etkilemekle kalmadı, aynı zamanda adadaki dengeleri de sarstı.

MERYEM KASAP’TAN TEPKİ

İsmail Balaban’ın yarışmadan elenmesi sonrası Meryem Kasap büyük bir öfke patlaması yaşadı. Meryem, İsmail’in veda etmesini stratejik bir adım olarak değerlendirdi. “Benimle finale kalayım da Meryem’e bırakmış olayım imajı yaratmak istedi” ifadelerini kullandı. Sakinleşemeyen ve büyük bir öfkeyle hareket eden Meryem, İsmail ile birlikte kullandığı sandalyeyi ve battaniyesini ateşe atarak tepkisini gösterdi. “Yansın bir işe yarasın, kendisi yaramadı. Normalde gidenin eşyalarını dağıtırdık, ben yakacağım” şeklindeki sözleriyle duygularını net bir şekilde ifade etti.