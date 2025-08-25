İsmail Efe Durmuş Türkiye Şampiyonu Oldu

İZMİR’DE ŞAMPİYON OLDU

İzmir’de gerçekleştirilen atletizm şampiyonasında, Aydınlı genç sporcu İsmail Efe Durmuş, dekatlon branşında gösterdiği başarılı performansla Türkiye şampiyonu oluyor. Türkiye Çoklu Branşlar Şampiyonası, İzmir’de düzenlendi ve burada büyük erkekler dekatlon kategorisinde 9 ilden 12 sporcu yer aldı. İsmail Efe Durmuş, Aydın’ı temsil ederek bu önemli yarışmalarda yer aldı.

ŞAMPİYONLUK SATICISI

İzmir Atatürk Stadyumu’nda yapılan müsabakalarda, Durmuş, U-23 yaş kategorisinde elde ettiği derece ile Türkiye şampiyonu adını kazandı. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yaptığı açıklamada, “Şampiyonada sergilediği azim ve kararlılıkla dikkat çeken Durmuş, bu başarısıyla hem ilimizin hem de ülkemizin atletizm alanındaki gücüne katkı sağladı” diyerek şampiyonu tebrik etti.

SPORCUYA TEŞEKKÜR

Açıklamada ayrıca, “Yoğun antrenman süreci ve disiplinli çalışmasının karşılığını bu önemli dereceyle taçlandıran sporcumuz, gelecek için büyük umut verdi. İsmail Efe’nin disiplinli çalışması ve azmiyle bu noktaya gelmesi, gençlerimiz için ilham vericidir. Kendisine ve antrenörlerine teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” ifadelerine yer verildi.