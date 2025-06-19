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İsmail Gürelli Kazada Hayatını Kaybetti

TÜRKİYE’DEN YURTDIŞINA TAŞIMA YAPAN ŞOFÖR KAZA SONUCUNDA HAYATINI KAYBETTİ

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde ikamet eden ve Türkiye’den yurtdışına tır ile çeşitli ürünler taşıyan İsmail Gürelli, İtalya’da geçirdiği kaza sonucunda hayatını kaybetti. Yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 30 yaşındaki Gürelli, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamıyor ve hayata veda ediyor.

CENAZESİ TÜRKİYE’YE GETİRİLİYOR

Gürelli’nin cenazesinin önümüzdeki günlerde Türkiye’ye getirileceği bilgisi doğrulandı. Ailesi ve yakınları, yaşanan bu trajik olayın yasını tutuyor.

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