İsmail Hacıoğlu Duygu Kumarki ile Evlendi

ÖZEL HAYATIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

“Sen Ağlama İstanbul” isimli diziyle gündeme gelen İsmail Hacıoğlu, özel yaşamıyla da dikkat çekiyor. İlk evliliğini meslektaşı Vildan Atasever ile gerçekleştiren Hacıoğlu, boşanmasının ardından bir yıl içinde Duygu Kumarki ile nikâh masasına oturdu. Ancak bu evlilik 2020 yılında sona erdi. Bu ilişkiden “Yemin” adında bir kızı bulunan Hacıoğlu, sadece başarılı kariyeriyle değil, özel hayatıyla da sık sık gündemde kalmayı başarıyor.

BABASIYLA İLGİLİ ŞAŞIRTICI GERÇEKLER

İsmail Hacıoğlu, “Sen Ağlama İstanbul” dizisinde “Kubat” karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor. Oyuncunun hakkında ortaya çıkan ve pek çok kişinin bilmediği başka bir gerçek ise şaşırttı. Hacıoğlu, Fenerbahçeli eski futbolcu Mehmet Hacıoğlu’nun oğlu. ‘Bulgar Mehmet’ olarak bilinen Mehmet Hacıoğlu’nun ünlü oyuncunun babası olduğunu öğrenenler, bu duruma şaşırıyor. İsmail Hacıoğlu’nun, bir dönem Fenerbahçe forması giymiş olan babasına karşın koyu bir Galatasaray taraftarı olduğu biliniyor.