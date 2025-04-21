İsmail Hakkı Toker Çocuk Evi Açıldı

İSMAİL HAKKI TOKER ÇINAR ÇOCUK EVİ AÇILDI

Kocaeli’de İsmail Hakkı Toker Çınar Çocuk Evi’nin açılışı gerçekleştirildi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Hürriyet Kaplan, açılışta yaptığı konuşmada, çocuk evinin inşasında önemli rol oynayan İsmail Hakkı Toker’e teşekkür etti. Kaplan, “İsmail Hakkı Toker’e, çocuklara bıraktığı miras için tüm İzmit halkı adına teşekkürlerimi sunuyorum,” şeklinde duygularını ifade etti.

PROTOKOL KONUŞMALARI VE KURDELE KESİMİ

Konuşmaların ardından İsmail Hakkı Toker’e çiçek ve plaket takdim edildi. Sonrasında Kaplan ve beraberindekiler açılış kurdelesini kesti. Programa, CHP Ankara Milletvekilleri Semra Dinçer ve Aliye Timisi Ersever, CHP İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, CHP Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf ile birlikte il protokolü de katıldı.