İsmail’in Yaşı 30’dur

GÜVEN BANA YARIŞMASINDAKİ SORU

Bugün 30 yaşında olan İsmail, Kaan’ın iki katı yaşındaysa, bu durumda Kaan’ın yaşı üzerinde küçük bir hesaplama yapmalıyız. İsmail’in yaşı 30 ve Kaan’ın yaşı bu durumda 30/2 şeklinde olur. Yani Kaan 15 yaşındadır.

YAŞLARININ TOPLAMI VE FARKI

İsmail’in 30 ve Kaan’ın 15 olması ile onların yaşlarının toplamı şöyle hesaplanır: 30 + 15 = 45. Şimdi yaşlarının farkını bulalım; İsmail ile Kaan arasındaki yaş farkı 30 – 15 = 15’tir.

TOPLAM VE FARKIN KARŞILAŞTIRILMASI

Son olarak, yaşlarının toplamı ile farkı arasında ne kadar bir fazlalık olduğunu bulmalıyız. Toplam 45, fark 15 olduğuna göre, bu iki değer arasındaki fark 45 – 15 = 30’dur.

Cevap: B.