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Ismail Jakobs Sakatlık Nedeniyle Sahalardan Uzak Kaldı

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Sakatlık Sorunu Ciddileşiyor

Galatasaray’da sakatlıktan dolayı bir süre sahalardan uzak kalan Ismail Jakobs’tan olumsuz bir haber geldi. Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığına göre, Jakobs’un aşil tendonunda iltihaplanma meydana geldi. Bu durum, 25 yaşındaki futbolcunun sahalara dönüş süresinin daha da uzamasına neden oluyor.

Fenerbahçe Derbisine Yetişemeyebilir

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada Jakobs’un Fenerbahçe derbisine yetişme ihtimalinin zor olduğunu belirtti. Bu açıklama, futbolcunun durumu hakkında endişe yaratıyor.

Bu Sezonki Performansı

Galatasaray’da bu sezon 18 maçta forma giyen Jakobs, bu süreçte 1 asist yaptı. Sakatlığının iyileşmesi durumunda, takımına katkı sağlamaya devam etmesi bekleniyor.

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