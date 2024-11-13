More
Spor

İsmail Jakobs’tan Galatasaray’a Kötü Haber!

ismail-jakobs-tan-galatasaray-a-kotu-haber

GALATASARAY’DAN SAKATLIK AÇIKLAMASI

Galatasaray, Süper Lig’in 12. haftasında Samsunspor ile oynanan maçta, ilk yarıda ağrı hisseden Ismail Jakobs’un durumuyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan MR tetkiklerinde, British kas yaralanması sınıflamasına göre 3. derece, Stoller sınıflamasına göre ise 2. derece sağ aşil tendonu kas bileşkesinde ve soleus kasında zorlanma ve kanama tespit edildi. Kulüp, futbolcunun tedavisine başlandığını duyurdu.

İYİLEŞME SÜRECİ VE MAÇ TAKVİMİ

Ismail Jakobs’un en az bir ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bu süre zarfında Galatasaray, Bodrum FK, AZ Alkmaar, Eyüpspor ve Sivasspor ile karşılaşacak. Jakobs’un 12 Kasım’daki Malmö ve 16 Kasım’daki Trabzonspor maçlarına yetişmesi öngörülüyor. Daha önce de 19 Ekim – 8 Kasım arasında sakatlığı nedeniyle dört maçı kaçırmıştı.

ÖNEMLİ

Gündem

Narkoçelik-48 Operasyonu İle Uyuşturucu Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki haftada 73 ilde gerçekleştirilen Narkoçelik-48 operasyonlarında 4,9 ton uyuşturucu ve 9,9 milyon uyuşturucu hapın ele geçirildiğini açıkladı. 780 şüpheli yakalandı.
Flaş

Yeni Sponsorluk Anlaşması: SZUTEST ve TFF

SZUTEST, Türkiye Futbol Federasyonu ile 3 yıllık sponsorluk anlaşması yaparak Süper Lig ve diğer profesyonel liglerdeki hakem formalarında yer alacak.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.