İsmail Jakobs’tan Galatasaray’a Kötü Haber!

GALATASARAY’DAN SAKATLIK AÇIKLAMASI

Galatasaray, Süper Lig’in 12. haftasında Samsunspor ile oynanan maçta, ilk yarıda ağrı hisseden Ismail Jakobs’un durumuyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan MR tetkiklerinde, British kas yaralanması sınıflamasına göre 3. derece, Stoller sınıflamasına göre ise 2. derece sağ aşil tendonu kas bileşkesinde ve soleus kasında zorlanma ve kanama tespit edildi. Kulüp, futbolcunun tedavisine başlandığını duyurdu.

İYİLEŞME SÜRECİ VE MAÇ TAKVİMİ

Ismail Jakobs’un en az bir ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bu süre zarfında Galatasaray, Bodrum FK, AZ Alkmaar, Eyüpspor ve Sivasspor ile karşılaşacak. Jakobs’un 12 Kasım’daki Malmö ve 16 Kasım’daki Trabzonspor maçlarına yetişmesi öngörülüyor. Daha önce de 19 Ekim – 8 Kasım arasında sakatlığı nedeniyle dört maçı kaçırmıştı.