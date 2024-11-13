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Spor

Ismail Jakobs’tan Galatasaray’a Olumsuz Gelişme

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GALATASARAY’DAN SAKATLIK AÇIKLAMASI

Galatasaray, Süper Lig’in 12. haftasında Samsunspor ile oynanan karşılaşmanın ilk yarısında ağrı hisseden Ismail Jakobs’un yapılan MR tetkiklerinde British kas yaralanması sınıflamasına göre 3. derece, Stoller sınıflamasına göre 2. derece sağ aşil tendonu kas bileşkesinde ve soleus kasında zorlanma ile kanama tespit edildiğini duyurdu. Futbolcunun tedavisi de hemen başlandı.

MAÇTA KATILIMI SINIRLI

Ismail Jakobs’un en az bir ay sahalardan uzak kalması öngörülüyor. Bu süre zarfında Galatasaray, Bodrum FK, AZ Alkmaar, Eyüpspor ve Sivasspor ile karşılaşacak. 12 Kasım’daki Malmö ve 16 Kasım’daki Trabzonspor maçlarına Jakobs’un yetişmesi bekleniyor. Daha önce de 19 Ekim – 8 Kasım arasında sakatlık nedeniyle dört maçı kaçıran Jakobs, bu süreçte takıma zarar verebilecek bir durumla karşı karşıya kalmış oldu.

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