Ismail Jakobs’un Galatasaray’da Sakatlığı Belli Oldu!

GALATASARAY’DAN AÇIKLAMA

Galatasaray, Süper Lig’deki 12. hafta mücadelesinde Samsunspor’a karşı oynanan maçın ilk yarısında ağrı hisseden Ismail Jakobs’un durumunu açıkladı. Yapılan MR tetkiklerinde, Jakobs’un British kas yaralanması sınıflamasına göre 3. derece, Stoller sınıflamasına göre 2. derece sağ aşil tendonu kas bileşkesinde ve soleus kasında zorlanma ve kanama tespit edildi. Futbolcunun tedavisi başlamış durumda.

İLK TAHMİNLER VE KAÇIRILACAK MAÇLAR

Ismail Jakobs’un en az bir ay sahalardan ayrı kalması öngörülüyor. Bu süreçte Galatasaray, Bodrum FK, AZ Alkmaar, Eyüpspor ve Sivasspor ile karşılaşacak. Jakobs’un, 12 Kasım’da oynanacak Malmö ve 16 Kasım’da yapılacak Trabzonspor maçlarına yetişme ihtimali bulunuyor. Daha önce de 19 Ekim – 8 Kasım arasında sakatlık nedeniyle dört maçı kaçırmıştı.