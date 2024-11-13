Ismail Jakobs’un Sakatlığı Hakkında Açıklama Yapıldı!

Sakatlık Gelişmeleri

Galatasaray, Süper Lig’in 12. haftasında Samsunspor ile oynanan maçta İsmaıl Jakobs’un hissettiği ağrının ardından yapılan MR tetkiklerinde çeşitli sakatlık durumları belirlendi. MR sonuçlarına göre, British kas yaralanması sınıflamasına göre 3. derece ve Stoller sınıflamasına göre 2. derece sağ aşil tendonu kas bileşkesinde ile soleus kasında zorlanma ve kanama tespit edildi. Futbolcunun tedavisine ise hemen başlandı.

Jakobs’un Durumu ve Kaçıracağı Maçlar

Futbolcunun en az bir ay boyunca sahalardan uzak kalacağı tahmin edilmekte. Bu süreçte Galatasaray, Bodrum FK, AZ Alkmaar, Eyüpspor ve Sivasspor ile mücadele edecek. İzlenen tedavi sürecine göre Jakobs’un 12 Kasım’daki Malmö ve 16 Kasım’daki Trabzonspor maçlarına yetişmesi umuluyor. Daha önce de 19 Ekim ile 8 Kasım arasında yaşadığı sakatlık nedeniyle dört maça katılamamıştı.