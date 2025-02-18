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Spor

Ismail Jakobs Yine Sakatlandı

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İSMAYIL JAKOBS’TAN KÖTÜ HABER

Galatasaray’da sakatlık nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Ismail Jakobs’tan giden kötü bir haber geldi. Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığına göre, Jakobs’un aşil tendonunda iltihaplanma oluştu. Bu gelişmenin ardından 25 yaşındaki futbolcunun sahalara dönme süresinin uzaması bekleniyor.

FUTBOLCUNUN DÖNÜŞÜ ZOR GÖRÜNÜYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Rizespor maçı sonrası yaptığı açıklamada Jakobs’un Fenerbahçe derbisine yetişme ihtimalinin zor olduğunu ifade etti. Bu durumda Jakobs’un yeniden yeşil sahalara dönmesi için gereken sürenin ne olacağı merak konusu.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Galatasaray’da bu sezon toplamda 18 maçta forma giyen Jakobs, bu karşılaşmalarda 1 asist yaptı. Performansı merakla takip edilen futbolcu, sakatlığının ardından takımına ne zaman katkı sağlayacağına dair belirsizlik yaşatıyor.

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