İsmaİl Kara, Selma Kara’yı öldürdü

İSMAL KARA HAKKINDA DAVA AÇILDI

ANKARA’da, boşanma aşamasında olan 20 yıllık eşi Selma Kara’yı (38) evinde 57 bıçak darbesiyle öldüren İsmail Kara (42) hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. İsmail Kara, iddianamedeki ifadesinde olay anında “Selma dış kapıyı açarak dışarı çıktı ve ‘beni kurtarın’ diye bağırmaya başladı. Bu sırada bir komşusu geldi, ben de o şahsa ‘git evine’ dedim” dedi. Olay, Etimesgut ilçesinde 18 Şubat’ta gerçekleşti. İsmail Kara, boşanma davasının tamamlanmasına rağmen eşi Selma Kara ile konuşmak için evine gitti. Tartışma sırasında, eşi Selma Kara’yı 57 yerinden bıçaklayarak yaşamını sona erdirdi. Gözaltına alınıp tutuklanan İsmail Kara için Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma tamamlandı ve iddianame hazırlandı. Mahkeme, Kara hakkında ‘Eşi kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açtı.

EŞİNSİZ YAŞAM BOZULDU

İddianamede, son iki yılda İsmail Kara’nın kumar oynaması ve büyük miktarda para kaybetmesi nedeniyle çiftin aile yaşamının bozulduğu belirtildi. Selma Kara’nın, kumar nedeniyle yaşanan tartışmalar sonucunda sıkça evi terk ederek annesinin yanına gittiği, ardından yeniden barışarak eve döndüğü ifade edildi. Olayın yaşandığı tarihten yaklaşık bir ay önce İsmail Kara, eşinin kendisini aldattığına dair şüpheler yaşadı ve bu durum çiftin arasının bozulmasına neden oldu. 11 Şubat’ta anlaşmalı bir boşanma gerçekleştirilmişti fakat boşanma kararı kesinleşmemişti. Selma Kara, 15 Şubat’ta yeni bir eve taşınmıştı ve üç gün sonra, 18 Şubat’ta 57 bıçak darbesiyle yaşamını yitirdi.

İFADELERİNDEKİ ÇELİŞKİLER

Sanık İsmail Kara, ifadesinde “Selma’ya ‘kiminle konuşuyorsun’ diye sordum. O da bana ‘bana hesap mı soruyorsun’ dedi. Ben de ‘sana ne hesap soracağım, teyzen mi halan mı kim?’ dedim. Bunun üzerine Selma beni itti. İtmesiyle elimdeki ambalajını açtığım bıçağı gözümün dönmesiyle Selma’nın karnına sapladım. Sonrasını hatırlamıyorum; ancak birkaç defa daha bıçağı çeşitli yerlerine sapladım. Selma dış kapıyı açarak dışarı çıktı ve ‘beni kurtarın’ diye bağırmaya başladı. Bu sırada bir komşusu geldi, ben de o şahsa ‘git evine’ dedim. O şekilde Selma’yı koridorda bırakarak elimdeki bıçağı konteynerin içine attım. Kendi evime geçip elimi yüzümü yıkadım ve elbiselerimi değiştirdim. Sonra polis geldi, aldı. Ben ona yardıma gitmiştim. Olaylardan dolayı çok pişmanım” dedi. Çiftin çocukları A.K. de babasının uyuşturucu kullanması ve kumar oynaması nedeniyle aile yapılarının bozulduğunu belirtti ve “Babam, annem evi ayırdıktan sonra iyice takıntı haline getirmişti. Ben annemi öldüren babamdan davacı ve şikayetçiyim” dedi.

CEBERRİ CEZANIN PEŞİNDEN

Selma Kara’nın ailesinin avukatı Hediye Gökçe Baykal, sanığın kıskançlık bahane göstererek eşi öldürdüğünü ifade etti. “Eğer bir aldatma varsa,ının medeni hukuk kapsamında boşanma davasıyla çözülmesi gerektiğini biliyoruz. Aldattığını iddia ediyorsa da zina sebebiyle dava açılabilir. Ancak bunlar hep birer bahanedir” dedi. İskender Kara’nın olayın önceden planlanmış olduğuna inandıklarını ifade eden Baykal, “Olan, yine bir kadının hayatına oldu, geride kalan iki çocuğuna oldu. Hiçbir indirim olmaksızın cezalandırılmasını istiyoruz” dedi.