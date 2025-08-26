İsmail Karaaslan Hayatını Kaybetti

GENÇALI KÖYÜNDEKİ ÜZÜCÜ OLAY

Isparta’nın Senirkent ilçesinde, 16 yaşındaki İsmail Karaaslan, gölete balıklama atladığı sırada başını toprak zemine çarptı. Bu kaza, 10 Ağustos’ta ayağını kaybettiği anlar arkadaşları tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Suda hareketsiz kalan Karaaslan, arkadaşlarının yardımıyla göletten çıkarıldıktan sonra Isparta Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İsmail Karaaslan, hastanede tedavi gören 14 gün sonra, 24 Ağustos’ta sabaha karşı yaşamını yitirdi. Olayın ardından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, gençlerin suya atlama anları ve Karaaslan’ın suda hareketsiz kaldığı anlar yer alıyor. Gençlerin bu trajik olayı unutmayacağı ve Karaaslan’ın anılarında yaşayacağı ifade ediliyor. Cenaze, Karaaslan’ın ailesi ve arkadaşları tarafından Gençali köyünde defnedildi.