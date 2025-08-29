İsmail Kartal’a Rusya’dan Talip Var

İSMAİL KARTAL’A RUSYA’DAN TEKLİF

Fenerbahçe’nin teknik direktör adaylarından biri olan deneyimli teknik direktör İsmail Kartal, Rusya’dan gelen bir taliple gündeme geldi. Rusya Premier Lig’e kötü bir başlangıç yapan Spartak Moskova, yeni bir teknik direktör arayışına erken girdi. Ligin ilk altı maçında sadece iki galibiyet alan Spartak’ta İsmail Kartal ismi ön plana çıktı.

Moskova ekibi, son olarak Beşiktaş’tan Gedson Fernandes’i de kadrosuna kattı. Yönetim, takımda sportif değişiklikler yapmak isterken, Rafa Benitez ve İsmail Kartal’ın isimleri öne çıktı. İspanyol teknik adamın göreve sıcak bakmadığı belirtilirken, Rus kulübünün İsmail Kartal ile bir görüşme gerçekleştirmeyi planladığı vurgulandı.

FENERBAHÇE İÇİN CİDDİ ADAYLIK

Diğer yandan, Fenerbahçe’de Jose Mourinho ile ayrılık yaşanmasının ardından İsmail Kartal, sarı-lacivertli ekip için ciddi bir aday konumuna geldi. Teklif alınması durumunda tecrübeli teknik adamın Fenerbahçe’ye sıcak baktığı ifade ediliyor.