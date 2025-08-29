İsmail Kartal’a Talip Rusya Ekibi

İSMAİL KARTAL’A RUSYA’DAN TEKLİF

Fenerbahçe’nin teknik direktör adayları arasında yer alan İsmail Kartal, Rusya’dan bir talep alıyor. Rusya Premier Lig’de kötü bir başlangıç yapan Spartak Moskova, hoca arayışlarına erken başladı. Ligin ilk altı maçında sadece iki galibiyet alan Spartak’ta, gündeme gelen yeni isim İsmail Kartal oldu. Son olarak Beşiktaş’tan Gedson Fernandes’i kadrosuna katan Moskova ekibinde, yönetim sportif anlamda değişikliğe gitmeyi planlıyor.

SAVUNMA VE SALDIRI HATTINDA DEĞİŞİKLİKLER OLACAK

Rafa Benitez ile İsmail Kartal, Spartak Moskova’nın gündeminde yer alıyor. Boşta olan İspanyol teknik adamın göreve sıcak bakmadığı belirtilirken, Rus ekibinin İsmail Kartal ile görüşme planları yaptığı ifade ediliyor. Ayrıca, Fenerbahçe’de Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından İsmail Kartal, sarı-lacivertliler için de önemli bir aday konumunda. Teklif gelmesi halinde, deneyimli teknik adam Fenerbahçe’ye pozitif bakıyor.