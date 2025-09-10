İsmail Kartal Basın Toplantısı Düzenleyecek

YENİ TEKNİK DİREKTÖR DOMEİNICO TEDESCO

Fenerbahçe, teknik direktörlük görevine İtalyan antrenör Domenico Tedesco’yu atadı. 39 yaşındaki teknik adamla 2 yıllık bir anlaşma imzalanacağı bildirildi. Ayrıca, Tedesco’nun yardımcılığını eski Fenerbahçeli futbolcu Gökhan Gönül’ün yapacağı duyuruldu.

İSMAİL KARTAL’DAN AÇIKLAMA

Bu gelişmenin ardından İsmail Kartal’dan bir açıklama geldi. Kartal, hakkında çıkan iddialara cevap verdi. “Fenerbahçe’mizin yeni teknik direktörünün belirlenmesi sürecinde hakkımda asılsız gerçek olmayan, çarpıtılarak sunulan ciddi bilgi kirliliği mevcuttur” dedi. Fenerbahçe için bir evlat olduğunu ve seçim sürecini dikkate alarak bu zamana kadar sessiz kaldığını belirten Kartal, “Cevap hakkımı saklı tuttum. Bu süreçlerden hemen sonra taraftarlarımıza ve camiamıza gerekli tüm açıklamaları basın toplantısıyla yapacağım” ifadelerini kullandı.