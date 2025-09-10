Spor

İsmail Kartal Basın Toplantısı Düzenleyecek

ismail-kartal-basin-toplantisi-duzenleyecek

YENİ TEKNİK DİREKTÖR DOMEİNICO TEDESCO

Fenerbahçe, teknik direktörlük görevine İtalyan antrenör Domenico Tedesco’yu atadı. 39 yaşındaki teknik adamla 2 yıllık bir anlaşma imzalanacağı bildirildi. Ayrıca, Tedesco’nun yardımcılığını eski Fenerbahçeli futbolcu Gökhan Gönül’ün yapacağı duyuruldu.

İSMAİL KARTAL’DAN AÇIKLAMA

Bu gelişmenin ardından İsmail Kartal’dan bir açıklama geldi. Kartal, hakkında çıkan iddialara cevap verdi. “Fenerbahçe’mizin yeni teknik direktörünün belirlenmesi sürecinde hakkımda asılsız gerçek olmayan, çarpıtılarak sunulan ciddi bilgi kirliliği mevcuttur” dedi. Fenerbahçe için bir evlat olduğunu ve seçim sürecini dikkate alarak bu zamana kadar sessiz kaldığını belirten Kartal, “Cevap hakkımı saklı tuttum. Bu süreçlerden hemen sonra taraftarlarımıza ve camiamıza gerekli tüm açıklamaları basın toplantısıyla yapacağım” ifadelerini kullandı.

ÖNEMLİ

Gündem

Saran’dan Bakanlıkla İlgili Yorumlar Geldi

Fenerbahçe başkan adayı Sadettin Saran, seçim sürecinde 1.5 yılda şampiyonluk gelmezse tekrar aday olmayacağını belirtti. Ayrıca kulüp borçları ve gelecekteki planlar hakkında bilgi verdi.
Gündem

20 Yaşındaki Kadın Rezidansta Ölüydü

İstanbul Beyoğlu'nda 20 yaşındaki Faslı bir genç kadın, erkek arkadaşının dairesinde ölü bulundu. A.A. isimli şüpheli, 'rahatsızlandı' diyerek olay yerinden kaçtı, daha sonra tutuklandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.