İsmail Kartal Basın Toplantısı Yapacak

FENERBAHÇE’DE YENİ TEKNİK DİREKTÖR

Fenerbahçe, teknik direktörlük görevine İtalyan çalıştırıcı Domenico Tedesco’yu atadı. 39 yaşındaki teknik adamla 2 yıllık bir sözleşme imzalanması planlanıyor. Tedesco’nun yardımcılığına eski Fenerbahçeli futbolcu Gökhan Gönül’ün getirileceği ifade ediliyor.

İSMAİL KARTAL’DAN AÇIKLAMALAR

Yeni teknik direktörün duyurulmasının ardından İsmail Kartal’dan bir açıklama geldi. Kartal, kendisine yönelik çıkan iddialara net bir yanıt verdi. “Fenerbahçe’mizin yeni teknik direktörünün belirlenmesi sürecinde hakkımda asılsız gerçek olmayan, çarpıtılarak sunulan ciddi bilgi kirliliği mevcuttur” diyerek, Fenerbahçe’nin bir evladı olduğunu ve bu seçim sürecini göz önünde bulundurarak sessiz kaldığını belirtti. Kartal, “Cevap hakkımı saklı tuttum. Bu süreçlerden hemen sonra taraftarlarımıza ve camiamıza gerekli tüm açıklamaları basın toplantısıyla yapacağım” şeklinde konuşarak açıklamasını sonlandırdı.

