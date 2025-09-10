Spor

İsmail Kartal Basın Toplantısı Yapacak

ismail-kartal-basin-toplantisi-yapacak

FENERBAHÇE’DE YENİ TEKNİK DİREKTÖR

Fenerbahçe, teknik direktörlük koltuğuna İtalyan hoca Domenico Tedesco’yu atadı. 39 yaşındaki teknik adam ile 2 senelik bir anlaşma yapılacağı aktarıldı. Tedesco’nun yardımcılık görevini ise eski Fenerbahçeli futbolcu Gökhan Gönül üstlenecek.

İSMAİL KARTAL’DAN AÇIKLAMA

Yeni teknik direktörün belirlenmesinin ardından İsmail Kartal’dan gelen açıklama dikkat çekti. Kartal, kendisiyle ilgili ortaya atılan iddialara yanıt vererek, “Fenerbahçe’mizin yeni teknik direktörünün belirlenmesi sürecinde hakkımda asılsız gerçek olmayan, çarpıtılarak sunulan ciddi bilgi kirliliği mevcuttur” dedi. Fenerbahçe’nin bir evladı olduğunu vurgulayan Kartal, seçim dönemini dikkate alarak sessiz kaldığını belirtti. “Cevap hakkımı saklı tuttum. Bu süreçlerden hemen sonra taraftarlarımıza ve camiamıza gerekli tüm açıklamaları basın toplantısıyla yapacağım” diye belirtti.

ÖNEMLİ

Dünya

İngiltere’de Herzog İçin Yakalama Talebi

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un İngiltere seyahati öncesi, Filistin destekçileri Herzog hakkında Gazze'deki saldırıları teşvik ettiği iddiasıyla mahkemeye başvurarak yakalama talep etti.
Dünya

Trump: Saldırı Netanyahu’nun Kararıydı, Geçti

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Hamas heyetine yönelik saldırısıyla ilgili Netanyahu'ya sorumlu olduğunu vurgulayarak, durdurma şansının kalmadığını ifade etti ve Katar'a güvence verdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.