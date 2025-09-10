İsmail Kartal Basın Toplantısı Yapacak

FENERBAHÇE’DE YENİ TEKNİK DİREKTÖR

Fenerbahçe, teknik direktörlük koltuğuna İtalyan hoca Domenico Tedesco’yu atadı. 39 yaşındaki teknik adam ile 2 senelik bir anlaşma yapılacağı aktarıldı. Tedesco’nun yardımcılık görevini ise eski Fenerbahçeli futbolcu Gökhan Gönül üstlenecek.

İSMAİL KARTAL’DAN AÇIKLAMA

Yeni teknik direktörün belirlenmesinin ardından İsmail Kartal’dan gelen açıklama dikkat çekti. Kartal, kendisiyle ilgili ortaya atılan iddialara yanıt vererek, “Fenerbahçe’mizin yeni teknik direktörünün belirlenmesi sürecinde hakkımda asılsız gerçek olmayan, çarpıtılarak sunulan ciddi bilgi kirliliği mevcuttur” dedi. Fenerbahçe’nin bir evladı olduğunu vurgulayan Kartal, seçim dönemini dikkate alarak sessiz kaldığını belirtti. “Cevap hakkımı saklı tuttum. Bu süreçlerden hemen sonra taraftarlarımıza ve camiamıza gerekli tüm açıklamaları basın toplantısıyla yapacağım” diye belirtti.