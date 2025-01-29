İsmail Kartal’dan Fenerbahçe’den Ayrılık Açıklaması

GÖREVDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’nin teknik direktörlüğünü üstlenen ve kulüp tarihinde rekorlar kıran İsmail Kartal, ne yazık ki şampiyonluğu Galatasaray’a kaptırdı. Bu sezon başında ise Jose Mourinho’nun göreve gelmesi nedeniyle sarı-lacivertlilerle yollarını ayırdı. Deneyimli teknik adam, İran Süper Lig ekiplerinden Persepolis ile anlaşma sağladı.

İLK MAÇTA BAŞARI

İsmail Kartal, yeni takımının başındaki ilk karşılaşmasında, ikinci yarıyı 10 kişi oynamasına rağmen sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı. Persepolis’i çalıştırmak üzere 1,5 yıllık bir sözleşme imzalayan Kartal, imza töreninde çeşitli açıklamalarda bulundu.