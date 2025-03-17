İsmail Kartal’dan Şampiyonluk ve Süper Lig Açıklaması

İsmail Kartal’ın Açıklamaları

İran ekibi Persepolis ile 1,5 yıllık bir sözleşme imzalayan teknik direktör İsmail Kartal, TRT Spor’a açıklamalarda bulundu. Kartal, “Şampiyon olur muyuz olmaz mıyız bilmiyorum ama elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.” dedi. 63 yaşındaki teknik adam, “2 ay oldu geleli, daha Tahran’a bir kere inmedim. Ekibimle beraber sürekli çalışıyoruz, otel-tesis arası gidip geliyoruz.” şeklinde ekledi.

Persepolis ve Taraftar Desteği

Kartal, “Persepolis çok büyük bir kulüp, 40-45 milyon taraftarı olan bir takım. Her maçımızda 70-80 bin kişiyle, derbilerde 100 bin kişiyle oynuyoruz.” ifadelerini kullanarak takımın büyüklüğüne vurgu yaptı. “Futbol İran’da biraz daha fiziğe dayalı. Pozitif bir futbol oynatmaya çalışıyorum.” diyen Kartal, oyuncuların yavaş yavaş keyif almaya başladığını belirtti.

Türkiye’deki Şampiyonluk Yarışı Üzerine

Türkiye’deki şampiyonluk yarışı hakkında görüşlerini paylaşan Kartal, “Hak eden kazansın diyorum.” sözleriyle düşüncelerini özetledi.