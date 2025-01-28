İsmail Kartal’dan Türkiye’ye Transfer Hamlesi

İSMAİL KARTAL TRANSFER İÇİN HAREKETE GEÇİYOR

İran kulübü Persepolis ile anlaşma sağlayan İsmail Kartal’ın transfer planlarını Türkiye üzerinde yoğunlaştırdığı iddia ediliyor. Mouriho’nun kadroda düşünmediği bir yıldızı İsmail Kartal’ın İran’a götüreceği belirtiliyor.

TRANSFER RAPORU SUNULDU

İran temsilcisi Persepolis’te teknik direktörlük görevine başlayan İsmail Kartal’ın, transfer sürecinde adımlar attığı öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın sunduğu transfer raporuyla birlikte İran ekibinin Türkiye’de forma giyen futbolcularla ilgilendiği kaydediliyor. İran basınında yer alan habere göre, Persepolis CEO’su Reza Darvish, Almanya’da yetişen bir Türk santrfor ile transfer görüşmeleri yapıldığını duyurdu.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Persepolis tarafından yapılan açıklamayla birlikte bu futbolcuların Alanyaspor’da oynayan Serdar Dursun ile Fenerbahçe’den Cenk Tosun olabileceği ifade ediliyor. Miliyet’te yer alan haberlere göre, Serdar Dursun’un transfer ihtimalinin, Cenk Tosun’dan daha kuvvetli olduğu belirtiliyor.

İSMAİL KARTAL’IN AÇIKLAMALARI

İsmail Kartal, İran ekibi Persepolis ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladıktan sonra havaalanında basınla bir araya geldi. Türkiye’den futbolcular transfer edebileceğini dile getiren Kartal, “Türkiye’den götürmek istediğim oyuncular var. Görüşüyoruz. Transferin bitmesine birkaç gün kaldı. Alabilirsek, buradan takip ettiğim, bildiğim oyuncular var. Onları almak için uğraşacağız. Türkiye’den takip ettiğimiz, birlikte çalışmak istediğim oyuncular var” şeklinde konuştu.