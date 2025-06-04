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İsmail Kartal Fenerbahçe’de Devrede

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FENERBAHÇE’YE YENİ GÖZLEMLER

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’nin başında bulunan ve birçok rekor kıran teknik direktör İsmail Kartal, şu an yürüttüğü Persepolis’teki yeni sezon planlamasına başladı. İsmail Kartal’ın ekibi, Persepolis’te sağ bek için transfer çalışmalarını hızlandıracak. Öncelikli olarak sağ beke takviye isteyen İsmail Kartal, Alanyaspor ile sözleşmesi sona erecek olan Florent Hadergjonaj’ı talep etti.

İranlı yöneticilerin, İsviçre doğumlu Kosovalı futbolcuyla yaptığı görüşmelerin olumlu gittiği bildirildi. Ancak, son anda bir krizin meydana geldiği öne sürüldü. Bu durum, transfer sürecinin nasıl şekilleneceği konusunda belirsizlikler yaratıyor.

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