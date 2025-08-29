İsmail Kartal, Fenerbahçe’ye dönebilir

İSMAİL KARTAL’DAN FENERBAHÇE AÇIKLAMASI

Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından İsmail Kartal yeniden gündeme geldi. Daha önce Fenerbahçe’yi 3 kez çalıştıran deneyimli teknik adam, gazeteci Sercan Hamzaoğlu’na Fenerbahçe’ye dönme olasılığı hakkında bir açıklama yaptı. “Fenerbahçe’de çalışır mısınız?” sorusuna karşılık gelen Kartal, “Bugün mübarek cuma günü. Hayırlısıysa tabii ki Fenerbahçe’de hepimiz çalışmak isteriz.” şeklinde yanıt verdi.

KARTAL’IN FENERBAHÇE İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ

Sözlerine devam eden İsmail Kartal, “Eğer Rabbim Fenerbahçe’yi şampiyon yapmak için başka birini uygun gördüyse inşallah teknik direktör o olsun. Allah ne takdir görmüşse bize onu nasip etsin. Hakkımızda hayırlısı.” ifadeleriyle düşüncelerini aktardı. Kartal, Fenerbahçe için genel olarak olumlu yaklaşımlarını sürdürdüğünü belirtiyor.