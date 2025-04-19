İsmail Kartal, Gelecek Sezon Güçlenmeliyiz

İsmail Kartal, Persepolis’in Teknik Direktörü olarak Sepahan’a karşı 2-0 kaybettikleri maç sonrasında açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, “Sepahan kazanmayı hak etti” ifadesiyle eleştirilerini dile getirirken, stadyuma gelen taraftarlardan özür diledi. Yeni sezon için kadro planlamasına değinen Kartal, “Yeni bir takım kurmak zorundayız, daha güçlü bir takım. Yeni oyuncularla takım kurmak zorundayız ve uzun zamandır bunun peşindeyiz. Genel müdür Reza Darwish ve yönetim kurulu üyeleriyle defalarca konuştuk. Gerçek şu ki takımı güçlendirmeliyiz. Bazı mevkilerde as oyuncumuz, bazı mevkilerde ise iyi yedek oyuncumuz yok. Gerçek bu.” dedi.

Gelecek Sezon Kadro Değişiklikleri

Kartal, Persepolis’in geleceği ile ilgili sorulara “Futbolda bu tür şeyler olur. Hiçbir takım her yıl şampiyon olamaz. Persepolis geçen yıldan beri düşüşte. Ben gerçeklerden bahsediyorum; en iyi oyuncularını başka takımlara verdi. Persepolis’in yeniden zirveye çıkması için en iyi oyuncuları alması gerekiyor. Takımlar yavaş yavaş yükselmez ya da düşmez; her takım iniş çıkış yaşar. Biz şu anda düşüşteyiz ama yeni sezon için hazırlanmak adına zamanımız var. Şu andan itibaren çalışmalara başladık.” şeklinde yanıt verdi.

Gelecek İle İlgili Güven

Bir gazetecinin, “Gelecek sezon takımın başında kalacağınıza ne kadar eminsiniz?” sorusuna ise Kartal, “Demek ki benim kalmamı istemiyorsunuz! Kararı kulüp vermeli. Kulüp ne karar verirse saygı duyarım. Benim karakterim ve işim bellidir, kendime güvenim tam. Fenerbahçe ile Avrupa Ligi’nde oynadığımız maçlara bakın, ne yaptığımı anlarsınız.” yanıtını verdi.

Çalışma Disiplini ve Motivasyon

İsmail Kartal, ekibiyle birlikte gösterdiği fedakarlıklara da değinerek, “Persepolis’te de elimden geleni yapıyorum. Madem konu açıldı, bazı şeyleri de söyleyeyim: Üç aydır Persepolis’teyiz ve sadece bir kez ben ve ekibim ailelerimizi görmek için Türkiye’ye gittik. Üç aydır otelden antrenmana, antrenmandan otele gidip geliyoruz. Herkes biliyor üç aydır düzenimiz böyle ve ne kadar başarılı olmak istediğimizi biliyorlar. Ama bazen sakatlıklar ya da hastalıklar yüzünden kazanma şansınız azalır. Rahatım ve bu yüzden geleceğe bakıyorum.” şeklinde konuştu.