İsmail Kartal’ın Fenerbahçe’den Ayrılığı Üzerine Açıklamaları

İSMAİL KARTAL’IN ÇARPICI İTİRAFLARI

Fenerbahçe’de geçtiğimiz sezon rekor kırarak 99 puan toplayan İsmail Kartal, dikkat çeken açıklamalar yaptı. İran temsilcisi Persepolis’in teknik direktörü olarak göreve başlayan deneyimli teknik adam, eski kulübü ile olan ayrılık süreci hakkında ilk kez konuştu ve bu süreçle ilgili itirafları oldukça dikkat çekti.

PERSEPOLİS’E GEÇİŞİ VE HEDEFLERİ

İsmail Kartal, Persepolis’in düzenlediği basın toplantısında, “Buraya geliş sürecinde sayın başkan ve yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Buraya gelmeden önce yurt içinden ve yurt dışından bayağı teklif aldım. Persepolis’i çok araştırdım. Çok tutkulu taraftarları var. İran’ın en güçlü, en köklü takımlarından birisi” sözlerini dile getirdi. Ayrıca, “Sonuçta burada Persepolis’in çok büyük bir camia olduğunu gördükten sonra, kariyer planlamamı Persepolis ile yapmaya karar verdim” şeklinde konuşarak kulübün büyük hedefleri olduğunu vurguladı.

KENDİ OYUN FELSEFESİ

Sözlerine devam eden İsmail Kartal, kendi oyun felsefesini de açıkladı: “Benim oyun felsefem, pozitif futbol oynatmak. Sürekli hücum etmeye çalışan, maçları her yerde, nasıl olursa olsun kazanmak için sahaya çıkan bir teknik direktörüm.” Geçtiğimiz sezon Avrupa Kupaları’nda yarı finalde kaybettiklerini belirten Kartal, gol ve puan rekorlarını kırarak en çok ceza sahasında gol beklentisi yaratan takım olduklarını ifade etti.

FENERBAHÇE’DEN AYRILIŞ SÜRECİ

Fenerbahçe’den ayrılma süreciyle ilgili olarak, “Kulüpte kongre vardı. İki başkan da kongreyi kazanmak için bayağı bir yarış halindeydiler” diyen Kartal, “Sonuçta ben de kulüpten ayrılmak mecburiyetinde kaldım. Onlara başarılar diliyorum. Artık ben Persepolis’in teknik direktörüyüm” dedi. Hem saha içinde hem de kulübün gelişimi için çalışacaklarını aktaran Kartal, “Bütün bilgi ve donanımlarımla başkanla birlikte çalışarak temellerini atacağız inşallah” dedi.

FENERBAHÇE’DEKİ BAŞARILARI

İsmail Kartal, Fenerbahçe ile geçtiğimiz sezon toplamda 58 maça çıkarak 44 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 2.40 puan ortalaması yakalamıştı. Kartal, Fenerbahçe’de dikkat çeken bir performans sergilemiş ve tempolu bir futbol anlayışı benimsemişti.