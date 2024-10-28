More
Gündem

İsmail Kartal’ın Rekor Açıklamaları Konuşuldu

ismail-kartal-in-rekor-aciklamalari-konusuldu

İSMAİL KARTAL’DAN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

İsmail Kartal, Fenerbahçe’deki sessizliğini bozarak geçtiğimiz sezon yaşananları değerlendirdi. Deneyimli teknik adam, takımının geçen sezonki performansına dikkat çekti. Fenerbahçe, Kartal’ın yönetiminde ligde 99 gol atmayı ve 99 puan toplamayı başarmıştı. Ancak, sarı-lacivertli ekip, sezonun son bölümünde şampiyonluğu kaybetmişti. Bu durumun ardından kulüp, yeni sezon için yoğun bir değişime gitti ve teknik direktörlük görevine dünyaca ünlü Jose Mourinho’yu getirdi.

REHA KAPSAL İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ

A Spor’da yorumculuk yapan Reha Kapsal, Fenerbahçe’nin Bodrum FK’yı 2-0 yendiği karşılaşmanın ardından İsmail Kartal ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesini aktardı. Kartal’ın geçmişteki rekorlarına yaptığı vurgu, sosyal medyada geniş yankı buldu. Kapsal, 63 yaşındaki teknik adamın “Bizim rekorlarımız 2 tane A4 kağıdına ancak sığar. Çok ciddi rekorlar kırdık. 99 gol attık, 99 puan topladık. Bundan ziyade daha farklı rekorlarımız da var” sözlerini paylaştı. Bu açıklamalar, Fenerbahçe camiasında gündemin merkezi haline geldi.

ÖNEMLİ

Gündem

DMM’den ‘Yurtta Sulh Konseyi’ Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, FETÖ'nün paylaştığı "Yurtta Sulh Konseyi" iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Gündem

Gazze Şeridi’nde Ateşkes Görüşmeleri Devam Ediyor

İsrail Başbakanlığı, MOSSAD Başkanı David Barnea'nın Gazze'deki ateşkes görüşmelerinin ardından ülkeye döndüğünü ve görüşmelerin süreceğini duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.