İsmail Kartal’ın Rekor Açıklamaları Konuşuldu

İSMAİL KARTAL’DAN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

İsmail Kartal, Fenerbahçe’deki sessizliğini bozarak geçtiğimiz sezon yaşananları değerlendirdi. Deneyimli teknik adam, takımının geçen sezonki performansına dikkat çekti. Fenerbahçe, Kartal’ın yönetiminde ligde 99 gol atmayı ve 99 puan toplamayı başarmıştı. Ancak, sarı-lacivertli ekip, sezonun son bölümünde şampiyonluğu kaybetmişti. Bu durumun ardından kulüp, yeni sezon için yoğun bir değişime gitti ve teknik direktörlük görevine dünyaca ünlü Jose Mourinho’yu getirdi.

REHA KAPSAL İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ

A Spor’da yorumculuk yapan Reha Kapsal, Fenerbahçe’nin Bodrum FK’yı 2-0 yendiği karşılaşmanın ardından İsmail Kartal ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesini aktardı. Kartal’ın geçmişteki rekorlarına yaptığı vurgu, sosyal medyada geniş yankı buldu. Kapsal, 63 yaşındaki teknik adamın “Bizim rekorlarımız 2 tane A4 kağıdına ancak sığar. Çok ciddi rekorlar kırdık. 99 gol attık, 99 puan topladık. Bundan ziyade daha farklı rekorlarımız da var” sözlerini paylaştı. Bu açıklamalar, Fenerbahçe camiasında gündemin merkezi haline geldi.