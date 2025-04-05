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İsmail Kartal, Mourinho’nun Müdahalesini Değerlendirdi. “Tahrik Olduğunu Düşünüyorum” Dedi. Fenerbahçe’nin Şampiyonluk Şansına İnandığını Belirtti

İSMAİL KARTAL’DAN MOURİNHO VE FENERBAHÇE YORUMU
Persepolis Teknik Direktörü İsmail Kartal, Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yaşanan gerilimli maçla ilgili açıklamalarda bulundu. Kartal, özellikle Jose Mourinho’nun Okan Buruk’a yönelik fiziksel müdahalesini değerlendirdi.

MOURİNHO’NUN TAKTİKLERİNE İLİŞKİN YORUM
“İzledim, gördüm. Mourinho, dünya çapında bir antrenör, kendini kabul ettirmiş bir antrenör. Gördüğüm kadarıyla, orada sanki bir tahrik var. Yoksa durup dururken Mourinho neden rakip antrenörün burnunu sıksın?” diyen Kartal, olayın arka planına dikkat çekti.

FENERBAHÇE’NİN ŞAMPİYONLUK ŞANSI
Fenerbahçe’nin durumunu da değerlendiren Kartal, “Artı bir kupa maçı ama ligde şansları hala devam ediyor. 3 puanlı sistemde her şey olabilir. Şampiyonluk yolunda onlara başarılar diliyorum. Şampiyon olacaklarına gerçekten inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

DERBİDE YAŞANAN OLAYLAR
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Kadıköy’de oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisini sarı-kırmızılılar 2-1 kazanarak yarı finale adını yazdırdı. Maç sonunda Okan Buruk ile hakemlerin önünde tartışan Jose Mourinho, Buruk’un yüzüne fiziksel müdahalede bulunarak burnunu sıktı. Bu hareket sonrası yere düşen Buruk, büyük tepki gösterdi.

MAÇTAKİ KIRMIZI KARTLAR
Olay sırasında Mourinho’nun yanında bulunan İrfan Can Kahveci, Okan Buruk’a yardım etmeye çalıştı. Hakem Cihan Aydın, Mourinho başta olmak üzere çeşitli nedenlerle toplam 7 oyuncu ve teknik heyet üyesine kırmızı kart gösterdi.

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