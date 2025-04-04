İsmail Kartal, Mourinho’nun Okan Buruk’a Müdahalesini Yorumladı. Fenerbahçe’nin Şampiyonluk Şansına İnandığını Belirtti

İSMAİL KARTAL’DAN MOURİNHO VE OKAN BURUK OLAYINA İLİŞKİN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Persepolis Teknik Direktörü İsmail Kartal, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan ve Galatasaray’ın 2-1 kazandığı derbinin ardından yaşanan Jose Mourinho-Okan Buruk gerilimine dair dikkat çeken yorumlar yaptı.

“MOURİNHO DÜNYA ÇAPINDA BİR ANTRENÖR, TETİKLEYEN BİR DURUM OLMALI”

Mourinho’nun Okan Buruk’un burnunu sıkma olayını değerlendiren Kartal, “İzledim, gördüm. Mourinho, dünya çapında bir antrenör, kendini kabul ettirmiş bir antrenör. Gördüğüm kadarıyla, orada sanki bir tahrik var. Yoksa durup dururken Mourinho neden rakip antrenörün burnunu sıksın?” dedi.

“FENERBAHÇE’NİN ŞAMPİYONLUK ŞANSI DEVAM EDİYOR”

Fenerbahçe’nin durumuna da değinen Kartal, “Artı bir kupa maçı ama ligde şansları hala devam ediyor. 3 puanlı sistemde her şey olabiliyor. Şampiyonluk yolunda onlara başarılar diliyor, şampiyon olacaklarına gerçekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.

DERBİDE YAŞANAN GERİLİM VE KIRMIZI KARTLAR

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Kadıköy’de oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Galatasaray 2-1 kazanarak yarı finale adını yazdırdı. Maçın ardından Okan Buruk ile hakemlerin önünde karşı karşıya gelen Jose Mourinho, Buruk’un yüzüne fiziksel müdahalede bulunarak burnunu sıktı. Bu hareket sonrası yere düşen Buruk, İrfan Can Kahveci’nin yardımıyla ayağa kalktı. Deneyimli teknik adam, yerden kalktıktan sonra büyük öfke yaşadı ve çevresindekiler tarafından sakinleştirildi. Maçın hakemi Cihan Aydın, Mourinho başta olmak üzere çeşitli nedenlerle toplam 7 isme kırmızı kart gösterdi.