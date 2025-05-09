Haberler

İsmail Kartal, Persepolis’i 2-1 Yendi

PERSEPOLIS’İN GALİBİYETİ

İsmail Kartal’ın teknik direktörlüğündeki Persepolis, İran Ligi’nin 29. haftasında Kheybar Khorramabad’ı deplasmanda 2-1 yenmeyi başardı. Persepolis, gole 65’inci dakikada Farshad Ahmadzadeh ile başladı ve 90+1’inci dakikada Oston Urunov ile farkı artırdı. Kheybar Khorramabad ise maçta 25’inci dakikada Farid Amiri’nin kaydettiği golle öne geçti.

Bu sonuçla birlikte İsmail Kartal’ın yönettiği Persepolis, puanını 57’ye çıkardı. Kheybar Khorramabad ise 32 puanda kaldı. İsmail Kartal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında oyuncusuna yönelik küfür nedeni ile toplantıyı terk etti.

ÖNEMLİ

Haberler

Kırklareli’nde Yangın Tedbirleri Toplantısı Yapıldı

Kırklareli'nde, Vali Uğur Turan liderliğinde gerçekleştirilen toplantıda, binaların yangından korunmasına yönelik tedbirlerin önemi vurgulandı. Yangın güvenliği önlemlerinin artırılması gerektiği ifade edildi.
Haberler

Edirne’de FETÖ üyesi şüpheliler yakalandı

Edirne'de, yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ üyeleri ve onlara yardım eden bir şüpheli tutuklandı. Ortak operasyonla 3 kişi gözaltına alındı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.