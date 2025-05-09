İsmail Kartal, Persepolis’i 2-1 Yendi

PERSEPOLIS’İN GALİBİYETİ

İsmail Kartal’ın teknik direktörlüğündeki Persepolis, İran Ligi’nin 29. haftasında Kheybar Khorramabad’ı deplasmanda 2-1 yenmeyi başardı. Persepolis, gole 65’inci dakikada Farshad Ahmadzadeh ile başladı ve 90+1’inci dakikada Oston Urunov ile farkı artırdı. Kheybar Khorramabad ise maçta 25’inci dakikada Farid Amiri’nin kaydettiği golle öne geçti.

Bu sonuçla birlikte İsmail Kartal’ın yönettiği Persepolis, puanını 57’ye çıkardı. Kheybar Khorramabad ise 32 puanda kaldı. İsmail Kartal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında oyuncusuna yönelik küfür nedeni ile toplantıyı terk etti.