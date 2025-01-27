İsmail Kartal Persepolis İçin Transfer Arayışında

İSMİL KARTAL’IN YENİ PROJESİ

Fenerbahçe’de geçtiğimiz sezonda 99 puanla dikkat çeken İsmail Kartal, kısa bir süre önce İran’ın Persepolis takımıyla anlaşma sağlamıştı. Tecrübeli teknik direktör, Persepolis’e resmi imza atmadan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda, yeni takımında yer almasını istediği Türkiye’den bazı oyuncular olduğunu açıkladı.

TRANSFER GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

İsmail Kartal, bu süreçte “Türkiye’den İran’a götürmek istediğim oyuncular var. Görüşmelerimiz devam ediyor. Birkaç tane oyuncu var. Transferin bitimine çok kısa süre kaldı.” şeklinde ifadelerde bulundu. Transfer takvimi oldukça dar olduğu için, “Takip ettiğim bildiğim oyuncular var. Ayrıca çok sıkışık bir takvime sahip. 3-4 günde bir maç yapacağız.” diyerek durumun önemine de vurgu yaptı. Kartal, Türkiye’deki teknik direktörlerden Mustafa Denizli ve Ertuğrul Sağlam ile de görüşmeler yaptığını, onlardan olumlu referanslar aldığını dile getirdi.