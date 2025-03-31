İsmail Kartal, Persepolis’in Yenilgisini Değerlendirdi

İsmail Kartal’ın ekibi Persepolis, İran Ligi’nde Shams Azar Qazvin’e deplasmanda 3-2 kaybetti. Maçın ardından iki takımın yedek kulübesi arasında bir tartışma yaşandı. İsmail Kartal, rakip takımın teknik direktörü Mehdi Rahmati’nin elini sıkmayı reddetti.

MAÇIN DEĞERLENDİRMESİ

Karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada İsmail Kartal, “Beklediğim kaliteyi gösteremedik. Milli oyuncularımızın birçoğu yorgundu. Geçtiğimiz hafta iyi antrenman yapamayan birkaç sakat futbolcumuz vardı ama bunlar bahane olmamalı.” dedi. Kartal, Persepolis’in her maçta iyi oynaması gerektiğini vurguladı ve “Rakibimiz çok iyi mücadele etti ve kazanmayı hak etti, onları kutluyorum. Ama şunu da söylemek istiyorum; biz futbol oynamak isteyen bir takımız.” şeklinde konuştu.

HAKEM TEPKİSİ

Karşılaşmanın hakemlerini eleştiren Kartal, “Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir zaman kaybı yok! Hakemler oyunun hızlanmasına izin vermeli. Her maçta rakip yedek kulübesi hakemin üzerinde baskı kuruyor. Burada, daha önce görmediğim şeyler görüyorum ve bunlar normal değil.” ifadelerini kullandı.

SEZONUN DEVAMI

Kartal, son olarak, “Sezon sonuna kadar elimizden gelen her şeyi yapacağız. Elimizdeki oyuncularla devam etmek zorundayız. Sezona devam etmeliyiz. Önümüzdeki maçları kazanmak istiyoruz. Oyuncular bu maçtan bir ders çıkarmalı.” dedi.