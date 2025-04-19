İsmail Kartal, Sepahan’ı İyi Yüzdeyle Yendi

İSMAİL KARTAL’IN PERSEPOLİS’DEKİ ZOR GÜNLERİ

İran Pers Körfez Pro Ligi’nde İsmail Kartal yönetimindeki Persepolis, 27. haftada sahasında Sepahan’a 2-0 mağlup olarak şampiyonluk hedefine ciddi bir darbe aldı. Maç, Azadi Stadyumu’nda oynandı ve Sepahan’ın galibiyetini sağlayan goller, 2. dakikada Mohammad Mehdi Mohebi ve 12. dakikada Giorgi Gvelesiani’nin kendi kalesine attığı gollerle geldi. Böylece Persepolis, 51 puanla 3. sırada kalırken, Sepahan 56 puanla ligdeki liderliğini sürdürdü.

KARTAL’DAN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Maç sonrası basın toplantısında İsmail Kartal, “Gelecek sezon takımın başında kalacağından ne kadar emin?” sorusuna yanıt verirken oldukça sert bir tutum sergiledi. Hem İran medyasına hem de eleştirmenlere meydan okuyan Kartal, “Sanki kalmamı istemiyorsunuz!” ifadesini kullandı. Fenerbahçe dönemine ve Persepolis’in mevcut sorunlarına dair yaptığı açıklamalar, Türkiye’de de geniş yankı uyandırdı.

MAÇIN DETAYLARI VE YENİLGİNİN ANALİZİ

Persepolis, şampiyonluk mücadelesini etkileyen bu maçta Sepahan karşısında kötü bir başlangıç yaptı. Kartal, erken yenen gollerin takımı olumsuz etkilediğini şöyle belirtti: “Erken yediğimiz ilk gol bir orta sonucuydu. İkinci golü kendimiz attık ve takım şaşkına döndü! Sepahan’a karşı iki gol geride olduğunuzda geri dönmek zor.” İlk yarıda etkisiz kalan Persepolis, ikinci yarıda yaptığı değişikliklerle 45 dakika boyunca Sepahan’a baskı yaparken, gol bulmayı başaramadı. Kartal, “İkinci yarıda birçok pozisyon yarattık, oyun tek taraflıydı ama futbol böyle; gol atamazsanız, kaybedersiniz,” diyerek oyunun seyrini özetledi. Sepahan ve teknik direktörüne tebriklerini ileten Kartal, kadın taraftarlarına desteklerinden dolayı da teşekkür etti. “Onları mutlu etmek istedik ama olmadı, özür diliyoruz,” dedi.

KARTAL’IN TEPKİSİ: ‘KALMAMI İSTEMİYORSUNUZ’

İsmail Kartal, basın toplantısındaki bir gazetecinin “Gelecek sezon takımın başında kalacağından ne kadar emin?” sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti. Duygusal bir tepki gösteren Kartal, “Sanki kalmamı istemiyorsunuz! Kulübün karar vermesi lazım. Kulübümüzün vereceği karara saygı duyuyoruz. Net bir kişiliğim ve çalışma ahlakım var, kendime güveniyorum,” dedi. Geçmişteki başarılarını hatırlatan Kartal, “Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe ile oynadığımız maçları izleyin ve ne yaptığımı anlamak için biraz araştırma yapın. Persepolis’te de elimden geleni yapıyorum,” şeklinde ekledi.