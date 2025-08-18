İsmail Kaşdemir, Eceabat’ı Ziyaret Etti

YANGINDAN ETKİLENEN KÖYLER ZİYARET EDİLDİ

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Başkanı İsmail Kaşdemir, Eceabat’taki yangından etkilenen köyleri incelemek amacıyla bir heyetle birlikte harekete geçti. Kaşdemir, Eceabat Kaymakamı Kerem Yenigün ile beraber, Gelibolu ilçesinde başlayıp Eceabat’a ulaşan yangın sonrası etkilenen Büyükanafarta, Küçükanafarta, Kumköy, Beşyol ve Yolağzı köylerini ziyaret etti.

VATANDAŞLARLA SOHBETLER YAPILDI

Köylere yaptığı ziyaretlerde vatandaşlarla bir araya gelen Kaşdemir, yangının etkileri ve hasar durumu hakkında bilgi edindi. Başkan Kaşdemir, yangından zarar gören alanların yeniden değerlendirilmesi için gerekli çalışmaların ivedilikle yapılacağını söyledi.