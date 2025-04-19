İsmail Köybaşı, Beşiktaş’la güzel oynadı

GÖZTEPE’NİN BEŞİKTAŞ MAÇI SONRASI AÇIKLAMALARI

Göztepe’nin sol bek oyuncusu İsmail Köybaşı, Beşiktaş ile oynanan maçın ardından yaptığı açıklamada, “Kariyerimin en güzel gollerinden, belki de en güzellerinden birini attım. Beşiktaş’a denk geldi. Beşiktaş’a attığım ilk gol değil. Her attığım golden sonra da saygımı gösterdim” ifadelerini kullandı. Trendyol Süper Lig’in 32. haftasındaki bu karşılaşma, Gürsel Aksel Stadyumu’nda gerçekleşti ve iki takımın da golleriyle 1-1 sona erdi. İsmail Köybaşı, attığı golün ardından maçla ilgili değerlendirmelerini paylaştı.

MAÇIN KONTROLÜNÜ ELDE TUTMAK

Köybaşı, maçın ilk yarısında Beşiktaş’ın daha iyi oynadığını, ikinci yarıda ise kendilerinin oyuna hakim olduğunu belirtti. “Özellikle golden sonra çok baskılı oynamaya başladık. İkinci, hatta üçüncü golü de atabilirdik ama rakip buna müsaade etmedi. Gerçekten çok güzel bir maç oldu. Her iki taraf da elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. İzleyenlere keyifli bir maç izlettirdiğimizi düşünüyorum” diye ekledi. Bu sezon Süper Lig’e çıktıklarını hatırlatarak, “Hedeflerimizden biri, iyi ki Göztepe’nin maçı var dedirtmekti. Bence bunu başardığımızı düşünüyorum. Stadın ambiyansı, ortam ve oyunun her anına olan ilgi bunu gösteriyor” şeklinde konuştu.

KENDİ KİŞİSEL BAŞARISI HAKKINDA

Golü hakkında da açıklama yapan Köybaşı, “Kariyerimin en güzel gollerinden, belki de en güzellerinden birini attım. Beşiktaş’a denk geldi. Beşiktaş’a attığım ilk gol değil. Her attığım golden sonra da saygımı gösterdim. Ekmeğini yediğim, hele ki beni çocukluktan alıp bir yerlere getiren bir kulübe asla saygısızlık yapmam. Beni tanıyanlar bunu çok iyi bilir. Sosyal medyada yankı bulmuş. Saygım sonsuzdur” ifadelerini kullandı.

GELECEK HEDEFLERİ

Göztepe’nin hem kısa hem de uzun vadeli hedefleri olan bir camia olduğunu ifade eden Köybaşı, “Biz bu yolda emin adımlarla ilerliyoruz. Elbette şanssızlıklar da oldu. Bu dalgalanmalara şanssızlıkları da eklemek gerekiyor. Ama bu zaten bir yol. Bu yolda böyle şeyler yaşanacak. Aslında bu yaşananlar tüm camiayı birbirine daha çok bağlamalı, güçlendirmeli ve ders çıkarılmalı. Belki bu sene, belki önümüzdeki senelerde olabilir” dedi. Köybaşı, “Göztepe’yiz, büyük bir camiayız. Değerlerine önem veren, kültürüne sahip çıkan, efsanelerini her zaman saygıyla anan özel bir kulübüz. Böyle dalgalanmalar elbette olacak ama biz güçlüyüz” şeklinde konuştu.

KENDİSİNE OLAN GÜVENİ VE HEDEFLERİ

Kariyerinin gidişatı hakkında da konuşan İsmail Köybaşı, “Fiziksel ve mental olarak kendimi iyi hissediyorum. Ama karar mercii biz değiliz. Uzun vadeli hedeflerimden biri futbola hizmet etmek. Ancak şu an için kısa vadede anın keyfini çıkarmak ve tamamen önümüzdeki maça konsantre olmak istiyorum” diyerek sözlerini noktaladı.