İsmail Köybaşı Göztepe İçin Değerlendirme Yaptı

İSMAİL KÖYBAŞI’NDAN AÇIKLAMALAR

Göztepe’nin kaptanı İsmail Köybaşı, Beşiktaş’a karşı attığı muhteşem golle takımına 1-1’lik beraberliği kazandırdı. Maç sonrası değerlendirmelerde bulunan Köybaşı, “Kariyerimin en güzel gollerinden, belki de en güzellerinden birini attım. Beşiktaş’a denk geldi. Beşiktaş’a attığım ilk gol değil. Her attığım golden sonra da saygımı gösterdim” şeklinde konuştu.

MAÇ ANALİZİ

Köybaşı, ilk yarıda Beşiktaş’ın daha üstün oynadığını, ikinci yarıda ise kendilerinin oyuna hakim olduklarını ifade etti. “Özellikle golden sonra çok baskılı oynamaya başladık. İkinci, hatta üçüncü golü de atabilirdik ama rakip buna müsaade etmedi. Gerçekten çok güzel bir maç oldu. Her iki taraf da elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. İzleyenlere keyifli bir maç izlettirdiğimizi düşünüyorum,” dedi. Ayrıca, “Süper Lig’e çıktığımız bu sezonda hedeflerimizden biri, iyi ki Göztepe’nin maçı var dedirtmekti. Bence bunu başardığımızı düşünüyorum. Stadın ambiyansı, ortam ve oyunun her anına olan ilgi bunu gösteriyor. Taraftarımız bize ve Türkiye’ye bunu gösteriyor,” diye ekledi.

SAYGI MESELESİ

Golü hakkında daha fazla detay veren Köybaşı, “Ekmeğini yediğim, hele ki beni çocukluktan alıp bir yerlere getiren bir kulübe asla saygısızlık yapmam. Beni tanıyanlar bunu çok iyi bilir. Sosyal medyada yankı bulmuş. Saygım sonsuzdur,” açıklamasında bulundu.

GÖZTEPE’NİN HEDEFLERİ

Göztepe’nin kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri olan bir camia olduğunu vurgulayan Köybaşı, “Biz bu yolda emin adımlarla ilerliyoruz. Elbette şanssızlıklar da oldu. Bu dalgalanmalara şanssızlıkları da eklemek gerekiyor. Ama bu zaten bir yol. Bu yolda böyle şeyler yaşanacak. Aslında bu yaşananlar tüm camiayı birbirine daha çok bağlamalı, güçlendirmeli ve ders çıkarılmalı,” dedi. Ayrıca, “Bu benim burada üçüncü senem. İlk sene çıkamadık ama ikinci senede dolu dolu çıktık. Bunları es geçmemek, kıymet bilmek gerekiyor. Biz Göztepe’yiz, büyük bir camiayız. Değerlerine önem veren, kültürüne sahip çıkan, efsanelerini her zaman saygıyla anan, her branşta bir araya gelmiş özel bir kulübüz. Böyle dalgalanmalar elbette olacak ama biz güçlüyüz,” şeklinde konuştu.