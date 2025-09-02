İsmail Küçükkaya Halk TV’den ayrıldı mı?

İSMAİL KÜÇÜKKAYA HALK TV’DEN AYRILDI MI?

Türkiye’nin en çok takip edilen televizyon gazetecilerinden İsmail Küçükkaya, Halk TV’de yayınlanan “Yeni Bir Sabah” programında yer almayınca izleyicilerinin ilgisini çekti. Küçükkaya’nın Halk TV’den ayrıldığına dair meraklar artarken, izleyiciler “Hangi kanala geçti?” sorularıyla gündeme geldi. 2022 yılında FOX TV’den (şimdiki adıyla NOW TV) Halk TV’ye transfer olan başarılı sunucu, üç yıl boyunca bu kanalda yayın yaptı.

AYRILIK AÇIKLAMASI VE NEDENİ

Yaz tatilinin ardından “Yeni Bir Sabah” programına dönmeyen İsmail Küçükkaya, ayrılığa dair merakları cevapladı. Başarılı gazeteci, “Halk TV ile toplam 3 yıllık bir sözleşmemiz vardı. Karşılıklı mutabakat sonucunda ortak alınmış bir karar oldu” şeklinde ifadelerle ayrılığın nedenini açıkladı. Küçükkaya’nın ayrılığının arkasında herhangi bir kriz ya da problemin olmadığı belirtiliyor. Deneyimli sunucu, sözleşme süresinin dolmasının ve karşılıklı mutabakatın bu kararda etkili olduğunu vurguladı.

GELECEK PLANI VE TEKLİFLER

Medya kulislerinde farklı görüşler oluştu. Bazı gazetecilere göre Küçükkaya, daha geniş kitlelere hitap eden bir kanala geçmeyi planlıyor. Diğer yorumcular ise onun yazılı basın veya dijital projelere yönelebileceğini öne sürüyor. Ancak Küçükkaya, “Herhangi bir yerle anlaşmış değilim. Birkaç teklif var, şu an değerlendirme aşamasındayım” diyerek kendi belirlediği bir yol haritasına sahip olduğunu ifade etti.

KANAL TAHMİNLERİ VE GÜNDEME DAMGA VURAN SORULAR

Ayrılığın kesinleşmesiyle birlikte “İsmail Küçükkaya hangi kanala geçti?” sorusu gündemde yoğun şekilde yer aldı. Medya kulislerinde NOW TV, Sözcü TV, Habertürk veya TV100 gibi kanalların Küçükkaya ile ilgilendiğine dair iddialar var. Ancak ünlü sunucu, henüz yeni bir adresinin belli olmadığını belirtti. İzleyiciler, sabah haberlerini eleştirel bir bakış açısıyla sunan Küçükkaya’nın ekranlara hangi kanalda geçeceğini merakla bekliyor. Medya dünyasında onun ekranlardan uzun süre uzak kalmayacağı düşüncesi ise hakim.

FOX TV DÖNEMİ VE HALK TV DÖNEMİ

Küçükkaya’nın FOX TV’deki dönemi 2013-2022 yılları arasında “Çalar Saat” programıyla sabah haberlerinin en çok izlenen ismi olmasıyla dikkat çekti. Halk TV döneminde ise 2022-2025 yılları arasında “Yeni Bir Sabah” programıyla izleyici karşısına çıktı. 2025 sonrası için ise yeni kanalı henüz belli olmasa da, teklifler olduğu bilgisi gündemde.