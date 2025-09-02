İSMAİL KÜÇÜKKAYA’NIN EKRANDA YOKLUĞU

Deneyimli gazeteci İsmail Küçükkaya’nın “Yeni Bir Sabah” programındaki hala yer almaması dikkat çekiyor. İzleyiciler, “İsmail Küçükkaya programdan ayrıldı mı?”, “İsmail Küçükkaya tatilde mi?”, “Sağlık durumu nasıl?” gibi soruları sosyal medya ve arama motorlarında sıklıkla sorguluyor. Özellikle sabah saatlerinde Halk TV ekranlarında alışık oldukları yüzü göremeyen izleyicilerin en çok merak ettiği konu ise “İsmail Küçükkaya neden yok?” sorusu oldu. Resmi bir açıklamanın olup olmadığını isteyen izleyiciler, detayları araştırıyor.

GÜNDEMDE YENİ İDDİALAR

İsmail Küçükkaya’nın Halk TV’den ayrılıp ayrılmadığına dair birçok spekülasyon var. Yeni dönemde Now TV, Sözcü TV, Habertürk veya TV100 gibi kanallardan birinde izleyiciyle buluşacağı, hatta TV100 ile anlaştığı yönünde bazı iddialar ortaya atıldı. Ancak Küçükkaya, “Herhangi bir yerle anlaşmış değilim. Birkaç teklif var. Şu an değerlendirme aşamasındayım” ifadelerini kullanarak, kesin bir karara varmadığını belirtti. Küçükkaya, görüşme hâlinde olduğu diğer kanallar hakkında bilgi vermekten kaçındı.

GEÇMİŞTEKİ TRANSFERİ

İsmail Küçükkaya, 2022 yılında FOX TV’den Halk TV’ye geçiş yapmış ve “Yeni Bir Sabah” programı ile sabah kuşağındaki izleyicileriyle buluşmaya başlamıştı. Şimdi yaşanan bu durum, izleyiciler arasında büyük bir merak yaratıyor. Küçükkaya’nın gelecekteki kariyer adımlarının nasıl şekilleneceği ise belirsizliğini koruyor.